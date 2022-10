Desde tiempos ancestrales, una de las conductas que son principalmente asociadas con los perros es el dar la pata. Si bien es posible enseñarle a tu mascota a realizar el acto según tu conveniencia, estudios y especialistas afirman que los perros te dan la pata por su cuenta y por diferentes razones. De hecho, el ‘mejor amigo del hombre’ ha evolucionado junto a él hasta poder hacerlo con fines prácticos.

Rebecca Morello, entrenadora y especialista acreditada por el Institute of Modern Dog Trainers (IMDT), es quien brindó para TheDogClinic.com las razones por las que los perros dan la pata a sus dueños. Ella afirma que estos utilizan su pata para comunicar, y la manera de saber cuál es su intención y/o “mensaje” detrás de la acción varía dependiendo del contexto y otros detalles de su conducta. ¿Por qué tu perro te da la pata?

Tu perro quiere atención

Una de las razones más comunes es que tu perro te da la pata para recordarte que está ahí y que quiere que le des tu atención. Se dice que esto está relacionado al hecho de que ellos crecen con una dependencia hacia ti, por lo que es normal que hagan esto para buscarte, especialmente si se están sintiendo solos. Según la especialista, el darte la pata para llamar tu atención puede estar condicionado por gestos e interacciones que has tenido hacia él en el pasado.

Tu perro quiere comida

El darte la pata también puede ser indicador de que tu perro tiene hambre. Algunos incluso lo hacen de manera premeditada y a determinadas horas del día en función a experiencias pasadas. No obstante, la especialista Morello sugiere no darle comida a tu mascota todas las veces que te da la pata, ya que varios de estos no se miden y simplemente comerán lo que les des.

Las razones por las que tu perro te da la pata varían según el contexto. Foto: La República

Tu perro se siente inseguro

Al igual que las personas, también es posible que los perros se sientan estresados, inseguros o ansiosos en ocasiones. Rebecca Morello indica que la mejor forma de identificar si tu perro te está dando la pata por alguna(s) de estas sensaciones es observar otros detalles en su lenguaje corporal y/o conducta: chasquido de labios, orejas caídas y bostezos. Para estos casos recomienda que lo mejor no es consolarlo o darle la pata, sino distraerlo jugando o cambiando el ambiente, pues de lo contrario podrías reforzar su sentir de inseguridad.

La oxitocina en el vínculo humano-perro

La señal de que tu perro te da la pata por amor tiene el sustento científico de la liberación de oxitocina en las interacciones entre él y tú. Por ejemplo, el estudio “La oxitocina en el vínculo humano-perro: revisión bibliográfica y análisis” (Díaz, M. y Lopez, A., 2017) hace una revisión sistemática de los diversos efectos de esta hormona en torno a la relación entre perros y personas. Estas interacciones pueden ir desde un simple cruce de miradas hasta una caricia.

La investigación concluye en que la oxitocina destaca como una promotora de la motivación para la filiación entre ambas especies. Se dice también que esta favorece la adopción de los animales a las familias humanas. En general, varias conductas de los perros en las interacciones con las personas, el contacto físico recíproco no amenazante, y las respuestas endocrinas en ambas especies son evidencia de los efectos positivos de la oxitocina liberada en los momentos que compartes con tu mascota.