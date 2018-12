Los18del2018: Houdini avanza a pasos firmes

Fuente: Mercado Negro

Entre los premios alcanzados se encuentran: La campaña más creativa en los WFS Industry Awards 2018; el grand prix en el Premio Ideas, otorgado por la Asociación Peruana de Agencias de Publicidad; cuatro estatuillas en el IAB Mixx por las categorías: construcción de marca, brandend content, anunciante del año y la agencia del año; dos Effie de oro y plata; un Cannes Lions de bronce, y 6 galardones en El Ojo de Iberoamérica, en las categorías de Mejor Agencia Independiente del Perú, Mejor Idea Local, así como también, plata en El Ojo Sports, y dos bronces en El Ojo Vía Pública, con la campaña “The hacking jersey”; dicha pieza también quedó en dos shortlists y le valió el segundo lugar como mejor Director Creativo del Perú a Renato Farfán, director creativo general de Houdini.

Esta exitosa acción, que fue creada junto a Cerveza Cristal, se hizo para el partido de repechaje entre Perú y Nueva Zelanda en Wellington. Sergio Terry, CEO de la agencia, la describió como un ejemplo de cómo una marca escucha y actúa en base a los deseos de sus seguidores, haciendo mención de que en este caso lograron llenar un estadio de peruanos sin peruanos.

Luego de recibir las últimas estatuillas mencionadas, en una entrevista en vivo desde Argentina para nuestro medio, Sergio comentó que este logro era un honor y un compromiso que los impulsa a seguir escapando de los formatos tradicionales, para así elevar la creatividad. Esta afirmación se corresponde con parte de los cambios que ha realizado Houdini a nivel interno, pues en este proceso de evolución y cambio de identidad, su propósito está enfocado en elevar la creatividad, por considerarla la llave capaz de transformar negocios, comunicación y cultura.

En palabras del especialista, “esto implica que la creatividad sea considerada un valor transversal, que el conocimiento del usuario sea una actividad iterativa y que las ideas se potencien con data, prestando atención a lo que ocurre en el momento y cómo la marca puede intervenir, no interrumpir”.

La presentación oficial de la agencia se realizó el 10 de octubre, y entre las novedades que expusieron se encuentran cuatro productos: The Speech of, “Eleve su conocimiento de la voz y el pensamiento de quién, o quiénes, durante mucho tiempo conoció como el temido target”; War Room, “Garantice el mayor expertise creativo y capacidad de reacción real-time en contenidos e inteligencia para elevar la relevancia de su marca”; Snack Room, “Venga con un sueño, salga con decenas de ideas digitales, videos, gifs, stories, y audios, que potencian el storytelling de su campaña aprovechando la naturaleza de cada plataforma”, y #48HoursChallenge, “Usted, nosotros, un brief. Escapemos juntos de este enredo en solo 48 horas”.

* Este informe fue publicado en el periódico N° 71 de Mercado Negro.