Mcdonald's da 50 mil dólares a jóvenes que pusieron publicidad falsa

Fuente: Mercado Negro

Dos jóvenes estudiantes de la Universidad de Houston han recibido un cheque cada uno por 25 mil dólares por parte de la cadena de comida rápida McDonald's, además de una oferta para ser parte de su próxima campaña publicitaria.

Todo esto luego de que ambos lograron hacerse viral en las redes sociales por colgar un anuncio falso en un local de la compañía. Como se recuerda, los jóvenes de origen filipino decidieron colgar un cartel publicitario de ambos comiendo papas fritas en un McDonald's en Pearland, Texas, Estados Unidos.

La pareja reclutó a sus amigos para ayudar a colgar el póster, que permaneció en pie durante semanas. Todo la “aventura” fue publicada en un video en la plataforma YouTube, donde ya ha conseguido más de 1 millón de visitas desde el mes de agosto.

Esto les valió una entrevista en el programa de la famosa entrevistadora Ellen DeGeneres, donde finalmente fueron sorprendidos con los cheques por parte de McDonald's como premio a su creatividad.

La cadena fast food supo reconocer la sensación que provocaron estos jóvenes en las redes sociales después de que compartieran su travesura con el mundo 51 días después de colgar el póster, y es que ambos estaban sorprendidos que nadie de la empresa se había dado cuenta de su presencia. "McDonald's ama a clientes como ustedes. Están comprometidos con la diversidad y quieren representar a todos sus clientes, por lo que los emplearán en una campaña de marketing", dijo DeGeneres al finalizar la entrevista.

