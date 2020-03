Joaquín Ponce: “Nada es original, todo es una reinterpretación”

“Lima es plana. Lima es gris y aburrida. Lima es bien fea”, así comienza la historieta creada por Joaquín Ponce, ‘Las desventuras de Lima-chan’, donde la ciudad del caos vehicular es representada como una ciclista centrada en sí misma, en un estilo similar al cómic japonés (manga).

¿Por qué hacer una historieta sobre la ciudad?

Tenía la necesidad de hacer un cómic que cuente la vida cotidiana. En 2017 hice unas viñetas de ‘Las aventuras del Estado peruano’. Pero era muy complicado personificar a los poderes porque cambian cada cinco años. Además, comencé a hacer Lima-chan porque sabía que iba a hacer un meme. La gente es más receptiva cuando le muestras ilustraciones tipo meme.

¿Cómo nació el personaje de Lima-chan?

En junio del 2018, justo en las elecciones municipales, Manuel Velarde lanza un tuit: "Lima es plana". Mi enamorada, Valeria, me dijo: "¿Por qué no haces a una chica que está ofendida porque le han dicho plana?". Yo metí mis ideas. La bandera es amarilla, por eso su chaleco es de ese color. El polo es gris por el cielo. Le puse pantaloneta y guantes porque quería que sea una chica que se mueva en bicicleta. Una Lima positiva.

¿Algunos de tus personajes se basan en prejuicios?

Vivo en el Callao y siempre me he reído de la gente que dice: “No, en Callao son puros ‘choros’”. Ese fue uno de los primeros episodios. Mucha gente dijo: “Oye, por qué presentas al Callao de esa manera”. Puede haber parecido prejuicioso, pero era una forma de burlarme de mí mismo. Nunca quise ofender a nadie. He comenzado a tener cuidado, pero no tanto como para caer en la corrección política. No quiero dejar mi humor de lado.

¿Qué buscas con esta historieta?

Primero, hacer reír a la gente. Ahora quiero que la gente cuide más a la ciudad. Que se identifiquen con el personaje, pero que vean que representa a Lima. Al final el mensaje sería que conozcan más el Perú. Está Piura, los desbordes. De Madre de Dios hablo de la deforestación. Un poco de crítica social a modo de cómic. Que empiece con la risa y luego te dejen algo que pensar.

Más noticias

¿Cuál ha sido el episodio de mayor dificultad?

El arco del viaje astral de Lima-chan, ya que las primeras viñetas son autoconclusivas. Tomé (elementos) de varias películas, como Interstellar. Ella se encuentra con la trinidad de la selva: Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Otra referencia es un cómic peruano, antiguo, de 1970, que se llama ‘Selva misteriosa’ y tenía encuadres (amplios).

¿Se parece a otro manga?

Si nos ponemos específicos, nada es original. Todo es una reinterpretación de lo que viste alguna vez o se te pasó por la mente. Hay tantas cosas. El Internet le ha abierto la puerta a tantos creadores, que ya es imposible hacer algo 100% original. Ya es inevitable.