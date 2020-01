César Fe: “Buscamos exponer a través de la fiesta popular nuestra diversidad cultural”

Por Karold Rivera

Revalorar nuestra cultura viva y profunda con una de las manifestaciones más potentes del arte: la música. Eso es lo que busca expresar la banda La Patronal, que ha representado al Perú en importantes eventos, como el Mundial de Rusia 2018, en la Casa Perú. La banda hace un homenaje a la fiesta popular peruana, así lo describe César Fe, director musical de La Patronal.

¿Cómo nació este proyecto?

Antes de crear La Patronal reconecté con las raíces de la música peruana que me inculcaron mis padres. Quería formar una banda para tocar música de tradición, pero no solo en fiestas patronales o provincias, sino también en la ciudad. Me dije: qué interesante sería llevar esto a escenarios de Lima y otras partes, y convoqué a músicos de tradición.

¿Cuánto tiempo ya de creación?

Tenemos ya tres años y medio como grupo. En junio, celebramos el cuarto aniversario de La Patronal.

¿Qué transmiten con su música?

La música es una manifestación súper potente para hacer conocer tu cultura. Y una banda es espontánea, revoluciona los espacios. De ahí que La Patronal, más allá de llevar música, expone la diversidad cultural del país a través de la fiesta popular. Por ello, lanzamos el nuevo sencillo “Mix Euforia”, que expresa y reconecta con los sonidos y la música de nuestra selva.

¿Por qué La Patronal?

La Patronal hace referencia a las fiestas patronales. De hecho, las fiestas patronales vienen con los españoles, en 1532. Las deidades andinas con la religión católica se fusionan y generan un proceso social, cultural, que explica la diversidad que tenemos hoy, y eso busca La Patronal: explicar esa diversidad cultural a través de la música y otras manifestaciones en el escenario.

¿En qué escenarios internacionales ya se han presentado?

Aparte de Casa Perú, en Rusia 2018, hemos estado dos veces en Estados Unidos, en dos giras de un mes cada una. Hemos estado en escenarios como el Kennedy Center, de Washington. También en talleres y conversatorios en la Universidad de California.

¿Cómo mantenerse vivos en el escenario musical peruano?

Es una lucha constante. También es saber adaptarte a un ambiente como este, que tiene que ver con el mantenerte todo el tiempo en movimiento.

Siempre estar creando.

Crear, innovar y hacer cosas por nuestra cuenta, no esperar que nos llamen. También hacemos eventos continuamente, como el “Blanquinegrindios”, producción con Afroperú, en el que hacemos una fiesta de interculturalidad, porque escuchas música de todos los géneros del Perú.