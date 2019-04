“Mostrar historias que nos enfrenten a nuestro pasado es hacer memoria”

Redacción LR

Alejandro Guzmán es periodista, pero su pasión por el teatro lo llevó a dedicar su vida a las tablas. Un interés por experimentar el periodismo desde este arte lo condujo hacia una de las investigaciones más importantes sobre intervención militar durante la época del terrorismo en el Perú: Muerte en el Pentagonito.

¿Cómo surgió la propuesta de adaptar el libro a una obra teatral?

Me surgió la pregunta de qué pasa si haces una investigación y en vez de escribir un reportaje o hacer un documental utilizas al teatro como un formato para montar una historia periodística. Debía escoger una investigación ya hecha. Elegí Muerte en el Pentagonito, uno de mis libros favoritos.

¿Qué siguió tras la decisión?

Hice primero un borrador de adaptación de los primeros 5 capítulos del libro. Me di cuenta de que, con algunas modificaciones, funcionaba. Busqué a Ricardo Uceda, autor del libro, y me dio luz verde para seguir. Después de eso busqué a La Productora y aceptó embarcarse en el proyecto conmigo.

¿Cómo fue la adaptación de un libro extenso y complejo a guion de teatro?

Me enfoqué en la historia de Jesús Sosa, exagente del grupo Colina, porque el libro cubre más temas. Me he centrado en la historia, transformación y perversión del militar que llega joven, siendo inocente, ilusionado, pero que por las circunstancias cambia. Cinco investigadores cuentan su historia y él la protagoniza.

¿En cuánto tiempo lo adaptaste?

Me demoré 9 meses en tener la versión para los ensayos con los actores. Aún hago cambios en las pruebas.

Esta investigación sobre violencia ¿te hizo sentir más responsabilidad en tu rol de director y guionista?

Significa tener una responsabilidad de contar hechos históricos. Incluso mantengo los descargos de los personajes entrevistados por el autor. Ser riguroso, dentro de lo que te permite el teatro.

¿Dirías que el teatro es una buena manera de hacer memoria sobre el período del terrorismo?

Sí. El teatro y el cine pueden hacer que una historia llegue a la gente de diferente manera. Su función es ser espejo de la sociedad y en ese sentido montar historias que nos enfrenten con el pasado, sirve para hacer memoria.

Referirse a un episodio de este pasado sigue siendo difícil.

Es delicado. Hay personas víctimas del conflicto, han vivido situaciones muy complicadas. Además, está el riesgo de la opinión pública.

Al cerrar el telón de esta obra teatral, ¿con qué mensaje te gustaría que se queden los asistentes?

Primero, pensar que la violencia se resuelve con violencia es una idea que merece evaluarse. Lo otro, entender que somos seres humanos y podemos llegar a estar en situaciones trágicas, monstruosas y decisivas si estamos en determinados contextos. Que hasta el villano más malo es un ser humano igual que cualquiera de nosotros.❖