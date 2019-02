Brenda Carvalho: “Cada show que hago pienso que es mi fiesta”

Llegó desde Brasil (2002), la tierra del fútbol, los carnavales y la samba, dispuesta a cumplir sus sueños. Ella es la joven, extrovertida y alegre Brenda Carvalho, quien hoy, ya como una peruana más, se divierte trabajando como animadora de shows infantiles y enseñando música axé a través de su canal de Youtube.

¿Cómo comienza la historia entre el Perú y Brenda Carvalho?

Yo vengo con Axé Bahía, un grupo que me ha hecho el trampolín a conocer más de 23 países. Mi ingreso fue con la canción 'Maomeno'. Tuvimos una acogida demasiado fuerte, hicimos tres giras en Perú, hasta que conocí a un peruano con el que me casé y decidí quedarme aquí.

¿Te quedaste sabiendo que seguirías con el baile, o tenías otra visión?

Cuando yo vengo, creamos el grupo Exporto Brasil. Sin embargo, yo no quería seguir viajando, entonces ellos se fueron de gira y yo me quedé. Cinco años después cree 'El Show de Brenda'. Siempre he tenido mucha energía, de producir cosas, crear. Ese fue el plus que tuve.

¿Y cómo así pensaste en incursionar en el mundo de los niños?

Me gustó seguir bailando, pero ya en el rubro infantil. Vi un mercado que me llamó la atención donde hacían temáticas que me gustaban. Me encantan, me fascinan los niños. Cada show que hago pienso que es mi fiesta. Me divierte.

¿Fue difícil esa transición?

Tú tienes que entender el carácter de ellos. Es diferente el niño de quince años atrás que el niño de hoy. Son distintos. Hay niños criados en casa, otros en la calle, son muchos factores que encontrar.

¿Cómo así regresas nuevamente a recordar los mejores años con Axé Bahía?

Al pasar los años la gente volvió a pedir el axé. Una vez me pidieron bailar para un matrimonio, y así muchas personas también lo hicieron. Yo ya no quería bailar, me costó muchísimo. Lloré en el escenario, me dio nostalgia.

Ahora enseñas este baile tan recordado en tu canal de Youtube…

Yo no me acordaba bien los pasos, entonces decidí grabarme y guardar las coreografías para no olvidarme. Lo colgué a Youtube, pero poco a poco iba teniendo seguidores, que no era lo que yo pensaba. Entonces me propusieron hacerlo de manera formal, y ahora también trabajo con la marca Everlast.

¿Tienes como visión abrir una academia de baile?

Yo formé ese canal para que toda la gente pueda aprender, que se sienta cómoda. A futuro sí quisiera tener una academia de baile, pero aparecerá en el momento indicado.

¿Qué opinas respecto a la violencia contra la mujer en el Perú? ¿Cómo contrarrestarlo?

La mujer tiene que cuidarse. Hay violencia física y verbal, pero tenemos que tener la libertad de decir, hablar y de denunciar ante alguna agresión. También es importante saber cómo vestirse.