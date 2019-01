Itziar Ituño: “El desarrollo económico a costa de vidas no es desarrollo”

Pese a que la serie La casa de papel ha tenido un éxito rotundo en Netflix, Itziar Ituño mantiene la misma humildad que la llevó a visitar la selva de nuestro país para hacer teatro callejero. Estuvo de paso por la capital en su lucha contra la contaminación en la Amazonía.

De La casa de papel a emprender causas sociales. ¿Cuál es el motor?

Me he escapado diez días para venir aquí. La serie es mi trabajo.

PUEDES VER En La Contra nos visita César Pardo

¿Has realizado otros trabajos de impacto social?

He trabajado de cuenta cuentos para niños. Este trabajo de interpretación te lleva a muchos lugares. He hecho teatro de calle para niños de la selva.

¿Qué te incomoda de ser famosa?

De repente te ven en una serie exitosa y piensan que uno es de una élite. Somos personas normales; los actores, actrices y directores. Como figura pública tenemos una voz a ser escuchada.

¿Cuándo se inició tu acercamiento al problema de los derrames?

Conozco Iquitos desde el 2002 y sí que sabía del problema de los derrames de las petroleras, y aunque no los he vivido, los he conocido de la mano de los afectados y se te pone la piel de gallina.

¿Qué te llamó la atención?

Cómo viven. Cómo recogen, los niños, los derrames de petróleo con las manos sin ningún tipo de protección.

Sus historias son crudas y poco cubiertas por los medios.

Exacto. Luego los vemos con ronchas en las manos y en el cuerpo; tumores que las enfermeras y los médicos no han visto nunca en su vida. Casos de cáncer que están sufriendo en cuatro ríos y más allá, en toda la Amazonía.

También te acercaste a esta situación, según entiendo, por tu banda de rock.

Sí, gracias a un compañero de mi banda de rock que es del Río Marañón. Roberto contacta con personas de la zona para ir a ver el problema en las cuatro cuencas afectadas de la Amazonía.

¿Qué vino después?

Se le ocurrió hacer una canción, luego hice una parte de la letra en euskera (lengua hablada en País Vasco, Navarra y zonas cercanas) y en el pueblo de Santa Clara de Nanay (distrito de San Juan, Loreto) tradujeron en su propia lengua.

¿Es responsabilidad el problema de los sucesivos gobiernos?

El problema es más profundo que el gobierno.

¿Cómo así?

Teniendo en cuenta cómo está instaurado este sistema, el motor de todo es el dinero. Cuando las personas y el entorno ecológico estén en el centro en lugar de tener dinero primero, creo que va a cambiar.

¿Qué hacer?

Creo que está despertando la conciencia en la gente, pero siento que hay algo perverso.

¿A qué te refieres?

Nos tienen atontados con los celulares para no cambiar las cosas, para que los ricos se sigan haciendo ricos y que los pobres mueran. El desarrollo económico a costa de vidas no es desarrollo.