“no imagino el cine en el Perú sin pancho Lombardi”

Redacción LR

Luchino Visconti decía que el cine no es un arte sino un trabajo de artesanía. Hugo Lezama instala esta vocación artesanal en Cinesmero, un lugar que hace posible compartir su pasión por el cine con más de 26 mil suscriptores.

¿Cómo nace y qué propone Cinesmero?

Nace como un hobby. No solamente soy yo diciendo las cosas que no me gustan, porque así no se construye nada. No se trata solo de una crítica, sino de exponer una película, explicar las razones y comparar.

¿Rebecca y Amadeus formaron tu acercamiento al cine?

Esas películas me enseñaron mucho. Recuerdo mis viajes interminables a Polvos Azules. Mi mamá me daba para comprar jeans y regresaba con tres mochilas de películas.

¿No es fácil iniciar una aventura como esta. Existe cierto grado de valentía.

Valentía o sentirte insatisfecho con lo que haces . El internet termina siendo una especie de colador donde los chicos experimentan, y es mucho más fácil experimentar haciendo retos en la calle porque a la gente le gusta.

No siempre hay que hacer lo que gusta a la gente.

Me parece interesante esta idea, porque a partir de Asu mare se ha vuelto a generar este debate de que eso es lo que le gusta a la gente, pero, claro, es mucho más fácil adaptarte al medio y darle lo que le gusta a la gente en vez de construir.

¿Cómo ves el actual panorama del cine peruano?

Es muy peligroso hablar del cine peruano porque no es un movimiento como en otros países. Siempre habrá chicos que lo darán todo para tratar de hacer películas, a través del Mincul o con marcas, que terminan siendo no una película, sino un producto. Hay quienes dicen que solo van al cine a reírse, pero hay otro mundo de cosas que también podemos explorar.

Hablas de hacer reír. Pareciera que se nos dificulta ejecutar una buena comedia.

El problema es que deconstruir la comedia es lo menos gracioso que hay. Si hay algo que me ha quedado como lección es que la comedia que te queda es aquella que prueba los límites de la moral, la que te cuestiona, la que hace preguntarte por qué algo me da risa.

El movimiento afrodescendiente en EEUU se sirve de la comedia para combatir el racismo. ¿Por qué aquí nos cuesta?

Porque nos da flojera pensar. Preferimos adaptarnos al medio antes de trastocarlo, repetir una fórmula antes que arriesgarnos, y es propio de un mercado que todavía está en pañales.

El cine termina siendo una bibliografía necesaria de cada país.

De todas maneras. Yo no imagino qué hubiera pasado si en el Perú si no hubiese existido un Pancho Lombardi o directores que decidieron contar historias de nuestra realidad con la crudeza que amerita, porque terminan siendo fotografías muy vivas de lo que pasó.

¿Qué es lo que se viene en Cinesmero para el siguiente año?

Seguir generando contenido, seguir en este rol, y convenciendo a más gente que le dé al cine la importancia que merece. Tener un rol humanista en este ambiente que está perdiendo un poco de humanidad. ❧