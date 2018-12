“Para que un joven lea, tienes que darle temas que comprenda”

Redacción LR

El escritor español Francisco de Paula, conocido como Blue Jeans, es un auténtico fenómeno de la literatura juvenil en España y Latinoamérica. Desde que empezó a escribir para jóvenes se ha mostrado muy activo en redes sociales, donde ha mantenido contacto constante con todos sus seguidores.

¿Por qué decidiste escribir libros juveniles?

Porque cuando empecé a escribir lo hice en Internet hace diez años y era la gente joven la que utilizaba las redes sociales en el aquel entonces, no como ahora que la utilizamos todos. Creo que los lectores jóvenes son los más agradecidos y también los más exigentes.

¿Cuál es el trabajo de inicio de una novela?

Lo principal es no andarse con muchos rodeos. A veces parece que un libro tarda mucho tiempo en escribirse, pero yo soy muy directo. Habrá autores que se tendrán que documentar, pero mi documentación es la vida real y la actualidad.

¿Cuál crees que son las razones por las que los jóvenes se identifican tanto con tus libros?

Yo creo que es porque intento utilizar un lenguaje que ellos puedan entender, palabras que utilizan. Si yo quiero que la gente joven me entienda y me lea, pues necesito utilizar un lenguaje que ellos comprendan.

Prácticamente la mayoría de tus novelas han sido románticas. ¿Por qué ese giro con “La chica invisible"?

Más que románticas, han tenido corazones en las portadas y títulos romanticones, pero luego lees el libro y te das cuenta de que hay tramas oscuras como las drogas, el trastorno de conducta alimentaria, el bullying, la sexualidad, entonces los libros no son solo amores y desamores.

A la literatura juvenil se le ha sometido a una crítica en los últimos años, pues los libros para jóvenes son catalogados como ‘ligeros’. ¿Qué opinas?

Bueno, cada uno tiene su opinión, la respeto, pero no puedo compartirla. A mí no me gusta menospreciar el trabajo que hace alguien, pero no todo tiene que ser física cuántica o filosofía hindú. Yo creo que si tú quieres hacer que un joven lea tienes que darle temas que ellos comprendan. Si a un chaval de 12 años, que es cuando se está habituando a leer, tú le das ‘El Quijote’, el ‘Mio Cid’ o ‘La Celestina’, pues lo más probable es que no se aficione a la lectura. Hay gente que termina odiando la lectura porque no entiende lo que está leyendo y piensa que todos los libros son iguales.

¿Las redes sociales son la clave en tu éxito entre el público juvenil?

Es una parte, las redes sociales son importantes porque te ven como alguien cercano, como lo que eres, una persona normal y corriente. Yo empecé de cero y lo que he conseguido ha sido gracias a los lectores. Esto empezó siendo una aventura de Blue Jeans con sus lectores en Internet y sigue siéndolo.❧