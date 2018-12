“Los artistas vivimos de la conexión que se genera con el público”

Redacción LR

Adríán Bello es un cantante peruano de soul pop en inglés que se las juega con una nueva propuesta musical en una industria gobernada por el reggaetón. Quiso ser comunicador, estudió una maestría en fotografía pero su pasión por la música pudo más. Participó en el Festival Claro y llegó a la final. Hace meses viene abriéndose paso en la escena local destacando por su fuerza y técnica vocal. Acaba de lanzar su primer disco: “Apprentice”.

Perú es un país donde el reggaetón es más comercial ¿por qué elegir el soul pop en inglés para iniciar tu carrera musical?

Es un género musical que no es muy explorado en Perú, recién están apareciendo artistas relacionados a ese rubro, y es bonito darse cuenta de que hay gente dispuesta a escuchar cosas nuevas. Que no te alucinen alienado por cantar en inglés.

¿Al inicio pensaste que te tildarían de alienado?

Sí, pero la música es lo que más me gusta hacer, así que me mandé nomás. Siento que ahorita hay un boom musical y que el público está abierto a nuevas propuestas.

¿Cómo fue el proceso de creación de tu disco debut “Apprentice”?

El disco duró casi tres años en terminarse. Trabajé con el productor David Chang (quien ha trabajado con Cristina Valentina, We The Lion, entre otros) y generamos una química muy buena en composición. El trabajo de David es casi como una terapia porque te da la libertad suficiente para encontrar tu voz verdadera y hacer un trabajo honesto. Eso conectó mucho conmigo, porque soy bien emocional y sensible.

¿Cómo definirías este primer proyecto?

El álbum se llama “Apprentice” (aprendiz) porque es un disco que refleja mis aprendizajes en relación al amor y al miedo, que creo que son las dos caras de una misma moneda. En cuanto a concepto de sonido es un disco bien ligado al soul antiguo, no tiene muchos arreglos modernos, ni cosas tan elaboradas. Es bastante crudo, honesto y directo.

¿Cómo fue el proceso de composición de los 11 temas que hay en el disco?

Algunas veces yo llevaba al estudio una composición y con mi productor David Chang la trabajábamos ahí, otras él me soltaba una melodía y yo trabajaba en base a ella. Pero por lo general empiezo con una melodía, luego escribo algo, y después me apoyo con la guitarra o el piano para componer. El resultado sonoro del disco me dejó muy contento.

¿Hay historias muy personales en este álbum?

Sí, es una mezcla emocional de varias cosas. Experiencias que he vivido o cosas que me han contado. Como experimentar tu primera separación de una relación larga, encontrar el amor propio, aprender a estar solo. En soledad uno descubre un montón de cosas. Es un álbum bastante personal.

¿Encontraste alguna dificultad para que el disco salga a la luz?

La parte económica es complicada porque lamentablemente en Perú no se confía mucho en que apostar en un proyecto musical sea una buena inversión. Entonces tienes que trabajar, ahorrar e invertir en tu proyecto. La recompensa está cuando veo personas que conectan con mi música, eso me conmueve mucho. Los artistas vivimos de la conexión que se genera con el público.❧