“Hay que darle al público algo honesto... decirle ‘esta soy yo’”

Redacción LR

Ha logrado dos nominaciones en los HEAT Latin Music Awards, evento en el que competirá contra la cantante Mon Laferte. Su talento y carisma en los escenarios ha llevado a Daniela Darcourt a ser una de las voces representativas de la salsa, siendo este género musical su fiel amigo.

Cosechas reconocimientos a donde vas. ¿Te ha sido complicado este camino que elegiste?

Son 14 largos años, ahora tengo cinco meses recién como Daniela Darcourt y Orquesta. Estuve dos años en Son Tentación, una etapa muy bonita y ahora viendo cómo se dan las cosas. Muy aparte del talento, del cariño y el respaldo del público, es todo el trabajo que hay detrás: del relacionista público, los de redes sociales, el representante, el manager, todos trabajamos para seguir vigentes.

¿Cómo quedaste con Son Tentación tras tu salida?

En muy buenos términos. Somos muy buenas amigas, nunca ha habido recelo, me va muy bien a mí igual que a ellas, y nada, buen viento a todos.

¿Pensaste ser solista cuando aún pertenecías a la agrupación?

No pensaba que iba a ser tan pronto. Pensaba en quedarme este año con ellas, pero la oportunidad se dio y no podía desaprovecharla. Con bastante miedo dije que sí, pero no me arrepiento, hasta el momento el público ha respondido y se los agradezco un montón.

Talento, belleza, carisma... ¿Cómo crees que logras ganarte al público?

Ja, ja… definitivamente, la gente me sigue por lo frontal que soy, por lo que hago, no tengo caretas, como soy acá soy en el escenario y en todos lados. Al final, de eso se trata, darle siempre al público algo honesto, de ti... decirle “esta soy yo”.

Fuiste la única artista peruana en el Festival Heat de HTV en Guayaquil.

Sí, estuve este año. Súper buena la experiencia. Gané muchos seguidores y el respeto de otros artistas internacionales que es súper importante. Ahora, a seguir avanzando para tener más oportunidades.

¿Qué tanto influye en ti las redes sociales?

Bueno, me siento una influencer (risas), de verdad, porque movilizo mucha gente, casi la mayoría de mis seguidores siempre está activo conmigo. Estoy tranquila, el respaldo de la gente es suficiente.

Cuando estabas en el colegio ya soñabas con llegar a los escenarios.

Quería ser artista desde siempre. Antes de la salsa yo cantaba otros géneros: disco, pop, rock, huayno, criollos, música latinoamericana.

Pero la salsa es tu fuerte, ¿no?

Bueno, ahorita me mantiene vigente, sí, es verdad, pero puedo hacer otros géneros musicales. Amo la música disco.

¿Qué le aconsejarías a un adolescente que quiere ingresar al mundo musical?

Que la piense bien. Dos, que si le gusta nunca deje de formarse, de aprender. Hay un montón de cosas que hay que sacrificar, hay que llorar mañana, tarde y noche a veces, pero al final el túnel te prende la luz y es bonito disfrutar de todos los beneficios.

La estás rompiendo en la actualidad. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años?

Definitivamente, me veo fuera del país, haciendo cosas bastante locas e intentando que la música de mi Perú no se pierda. Crear un sello propio.

La alta demanda de discos.

Tenemos temas inéditos que vamos a sacar individualmente, uno por uno. Próximamente se viene el lanzamiento del primero y esperamos que tenga la misma aceptación que los covers que hemos tenido.❧