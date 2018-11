“Escribir era una forma de darme oportunidades”

Redacción LR

Franco Iza creció para el teatro. Desde niño, se sintió cómodo en las tablas y, con el paso de los años, descubrió otro talento además de la actuación; escribir obras. Su nuevo reto es ‘Del Bardo’, un colectivo que ha formado junto a su padre, el también actor Miguel Iza.

¿Qué te llevó a ti y a tu padre, Miguel Iza, a formar un colectivo teatral?

Cayó como una consecuencia natural. En el 2015, él empieza a dictar talleres de actuación y en ese mismo año estrené El Análisis, la primera obra que yo escribí y dirigí. Cuando llegó el final del taller, él quiso hacer un montaje con sus alumnos y me sugirió escribir una obra y fue Romeo y Julieta, en la cual adapté la historia en el contexto de la guerra interna.

Y desde ahí, deciden trabajar en torno a las obras de Shakespeare...

Sí, las obras de Shakespeare nos permiten demostrar que a pesar de que fue hace mucho tiempo, la historia no cambia. Miguel siempre bromea diciendo que como acaban los talleres y los alumnos no se quieren ir, tenía que inventar algo. Claro, es una broma, se lo están tomando muy en serio. Me pareció divertido porque a veces uno piensa que algo es imposible y de la nada lo hace.

¿Cuál fue tu formación como actor?

Yo crecí viendo a mis padres. Ambos son actores y yo era el niño a quien llevaban a los ensayos porque no tenían con quién dejarme. Entonces, como son separados, se sabía que me iban a ver un fin de semana en una función y el siguiente en otra. De alguna manera, siempre me sentía cercano a actuar. Cuando lo hice de verdad, descubrí que me gustaba.

¿Cuándo consideras que empezaste a “actuar de verdad”?

En 2009. Había estudiado con Roberto Ángeles y con Bruno Odar. Pero, donde más he aprendido es en clases con Miguel (Iza), viendo cómo enseña y la determinación que tiene para que sus alumnos realmente entiendan lo que es la acción.

¿Cómo descubres que quieres dedicarte a escribir teatro?

Llevé un taller de Dramaturgia y un amigo me dijo que, si me gustaba escribir, por qué no postulaba a un festival que iban a sacar, en ese momento no tenía nombre pero finalmente fue Sala de Parto.Yo estaba buscando escribir algo que pudiera actuar, nació como una necesidad. Descubrí que escribir era una forma de darme oportunidades.

¿En ese momento estabas en la universidad?’

Estudié Comunicación Audiovisual en la PUCP, no me faltaba mucho, dos ciclos, pero no acabé la carrera porque empecé a hacer teatro y justo en ese momento gané el concurso de Sala de Parto. Entonces, dije, necesito descansar un ciclo porque debo escribir una obra y producir otra obra.

¿Y luego?

Al año siguiente, estaba peor. No tenía cabeza para nada y bajé de peso. También actuaba. Entonces, dije, ya en algún momento volveré. Ahora, que voy a cumplir 30 años y estoy escribiendo obras, no lo creo (sonríe).