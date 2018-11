“Anuncié que me retiraba de la música, pero me arrepentí”

Redacción LR

José Gómez Romero (o simplemente Dyango) saboreó el éxito de sus canciones por varias décadas, pero un problema de salud lo obligó a retirarse de los escenarios. Sin embargo, el cantante, ahora de 78 años, regresa a la tarima para seguir haciendo lo que mejor sabe: enamorar el alma.

En 2014 anunciaste tu retiro después de 50 años de trayectoria, ¿por qué regresar?

Simplemente quiero hacer lo que me ha gustado toda la vida: cantar. Yo tuve el problema en la espalda, donde el nervio ciático se me estrujó y me dolía mucho. Como había hecho tantas giras por el mundo decidí retirarme de los escenarios antes de hacer mal las cosas. Anuncié que dejaba la tarima, pero después me arrepentí.

¿A qué se debió tu cambio de opinión?

Un médico me operó y me dejó como nuevo. Tuve que volver porque lo mío, como todo el mundo lo sabe, es la música. Y aquí me tienen aguantando. Amo la música por sobre todas las cosas, es mi vida, no podía vivir sin ella, es como respirar.

¿Qué dirías a quienes critican tu regreso?

Pido perdón porque les había mentido (risas). Ya vuelvo a los escenarios.

¿El éxito de tu nieto Izán Llunas producto de su participación en la serie de Luis Miguel te impulsó a retomar tu carrera?

No. Lo que me impulsó fue mi pronta recuperación. En cuatro meses ya estaba cantando otra vez. Sin embargo, mi nieto es fantástico, es un niño fuera de serie. Lo veo y se me cae la baba.

¿Qué sentiste cuando lo viste en 'Luis Miguel, la serie'?

Fue una sorpresa tremenda que un nene tenga desparpajo para salir y rodar sin que nadie le haya enseñado. Cuando la sangre tira, tira por todos lados.

Con tu experiencia, ¿cómo visualizas el futuro de Izán?

El nene tiene pinta, tiene facha y canta como nadie a su corta edad (12 años). Aparte de todo eso es guapo, cosa que el abuelo no ha sido nunca. Es impresionante.

¿Podría superarte a ti y a su padre (Marcos Llunas)?

Ojalá. Daría cualquier cosa, incluso mi propia carrera, para que triunfe muchísimo. Para mí lo tiene todo para ser grande.

Antes de tu show en Lima este 28 de noviembre, estarás en los Latin Grammy.

Estuve nominado tres veces, fui a recoger los premios, pero nunca pasó. Entonces dije: ‘juro que no volveré más’. Pero hace poco me dijeron que tenía el Grammy más importante (Premio a la Excelencia Musical). Ese sí lo iré a buscar porque seguro que me lo dan (risas).❧