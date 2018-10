Redacción LR

José Cipriani tiene 36 años, catorce de ellos dedicados al negocio inmobiliario, nada menos que en los Estados Unidos. Limeño de nacimiento, criado en el sur de Florida, es miembro de una familia de empresarios que lleva medio siglo abocada al desarrollo urbanístico y la venta de exclusivas residencias y edificios. Cervera Real Estate es la compañía fundada por sus tíos abuelos y que hoy José representa en el Perú, la tierra donde empezó esta historia de éxito.

¿Cómo inició Cervera Real Estate?

Esto se remonta a cuando mi tía abuela, Alicia Cabada, hija de un diplomático peruano en Cuba, se casa con Javier Cervera, dueño de varios ingenios azucareros en ese país. Tras la toma de poder de Fidel Castro, les son expropiados sus bienes y tienen que migrar a Miami, donde empiezan de cero, dedicándose al corretaje o venta de inmuebles. Su habilidad para este negocio hace que en 1969 funden la compañía.

¿Sientes que heredaste de ellos la habilidad para los negocios?

Así es. Por más estudios universitarios que haya tenido, mi escuela ha sido mi familia, mi habilidad para hacer negocios se la debo a ellos. Y precisamente lo que estoy haciendo es expandir el legado nuestro, regresando a Lima que es de donde somos originalmente.

¿Y por qué regresar al Perú? ¿Cuál es el potencial del peruano como cliente o inversionista?

El peruano como inversionista en Estados Unidos tiene mucho potencial. Su habilidad para hacer negocios e identificar oportunidades, llevada de la mano con la idea de diversificar su patrimonio, lo convierten en un cliente con gran proyección.

Me dices que en los últimos años ha aumentado el número de peruanos que compra inmuebles en Estados Unidos. ¿Cuánto más durará esta tendencia?

Pienso que apenas está empezando. En este momento estamos en crecimiento. Hace un par de años, el peruano representaba alrededor del 1% de las transacciones inmobiliarias realizadas por los extranjeros en Miami. En este momento, los peruanos representan el 3,5%.

¿Y a qué se debe?

Son varios factores, pero principalmente es resultado del trabajo que se viene haciendo de enseñarle al potencial comprador peruano las ventajas de invertir en Miami. Una vez entienden todos los beneficios, ellos mismos comparten y difunden la información con sus allegados.

¿Y cuáles son estos beneficios?

Tener activos en los Estados Unidos, disfrutando de la rentabilidad, seguridad y estabilidad que ofrece ser propietario de inmuebles en ese país.

Es un negocio rentable, por lo visto.

Así es, y la idea es que más peruanos se beneficien de esto.

¿Y si dejara de serlo, redirigirías la empresa hacia otro rubro?

(Sonríe) No pasa por mi mente poder dedicarme a ninguna otra industria. La compañía lleva cincuenta años en el mercado y cuenta con una reputación intachable, con representación en 28 países y 422 alianzas a nivel global. Esta es mi pasión, siempre me he visualizado en bienes raíces, aportando a expandir el legado de mi familia.❧