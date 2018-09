Julio Granados: “El arte no es un hobbie, es una vocación”

Multifacético. Franco. Divertido. Radicado en Los Ángeles, el artista peruano Julio Granados dibuja, pinta, canta y produce música. Su persistencia lo ha llevado a integrar el Diccionario de Ilustradores Iberoamericanos, entre otros logros que comparte en esta entrevista.

¿Lo tuyo es innato?

Yo nací así... nací con alas y tuve que volar.

¿Qué tipo de vuelo? ¿Qué tipo de ave?

De todo. Un día te despiertas y quieres ser libélula, otro día quieres ser abeja; quieres ser gavilán, gorrión...

¿Cómo te sientes ahora?

Como un gato. Listo para comerte (risas).

¿Tuviste una infancia promedio?

Fui un niño común que, en vez de carritos, pedía plumones y cartulinas. Desde temprana edad sentía predisposición por el dibujo. Después, cuando fui creciendo, me di cuenta de que no era solo cuestión solo de dibujar, sino una forma de vivir; casi como respirar.

¿Cómo te diste cuenta?

Porque me sentaba horas de horas dibujando. Es algo que nace contigo. Como tú, cuando escribes. Como un bailarín...

¿Bailas?

Ahora no. Antes, cuando era joven y bello, bailaba break dance.

¿Qué es tu arte para ti?

Mi arte no es un hobbie, es una vocación

¿Es, quizás, un vehículo para la salvación?

Depende cómo enfrentas la vida y tomas esa arma que descubres en el camino si te va a matar o te va a dejar sobrevivir. Es un arma de doble filo.

¿Cómo controlas eso?

Estoy vivo, pero lleno de cicatrices.

¿Qué sientes cuando el arte toma tu zurda y empiezas a dibujar y pintar?

Que no les tengo miedo a los contrastes. No temo colocar un rosado sobre el amarillo. Me gustan los colores, mezclarlos de formas diversas.

¿Tu parte “chicha”?

Si te das cuenta de la iconografía y color, en ese ámbito, me encanta. Me gusta mucho todo lo chicha.

¿Qué personalidades destacas que tienen tus trabajos?

Pedro Almodóvar tiene uno de mis dibujos. Lo presentó ante el público durante la premier de su película La piel que habito, en Nueva York. He trabajado los logotipos y artes de Beto Ortiz. He trabajado con el bailarín principal de Madonna. O con el diseñador Sergio Dávila.

De todo, felicitaciones...

Pero hay gente, entre comillas, no conocida, pero cuyos trabajos presentan una relevancia muy importante para mí.