“Si las piernas me fallan, pienso hacer deporte con silla de ruedas o muletas”

Redacción LR

El frío de Lima invita a quedarse unas horas de más en la cama, postergar el sonido del despertador al extremo. Pero también hay quienes tienen un compromiso inquebrantable de empezar el día a las cuatro de la mañana para hacer frente a la pereza, el clima y todo lo que va en contra del running, uno de ellos es Oliver Landeo Carranza.

¿Desde cuándo practicas el running?

Desde los 17 años. En ese tiempo me preparaba para ingresar a la universidad y subí de peso. Sentía la necesidad de practicar algún deporte y encontré el running como una opción. Corría todos los domingos hasta que participé de mi primera competencia. Fue de 7 kilómetros de Surco a San Isidro.

¿Qué recuerdas de esa carrera?

Antes de la carrera me creía ganador, pero luego me topé con la realidad. Vi atletas que corrían muy rápido y a mí se me complicaba seguir su ritmo. Al final terminé el recorrido entre trotando y caminando. Sabía que tenía que llegar a la meta, porque mi madre me estaba esperando y quería verla.

¿Qué siguió después?

Poco a poco fui incrementando las distancias. Aún corría solo, pero la comunidad del running aumentaba al igual que los eventos. En el 2009 corrí mi primera media maratón (21k) y en el 2012 mi primera maratón (42k).

¿Alguna vez pasó por tu cabeza abandonar una competencia?

Fue en mi primera media maratón. En el kilómetro ocho sentí un dolor fuerte en la rodilla y aún me faltaba mucho por correr. Decidí continuar porque mi familia se había levantado temprano para apoyarme. De no ser por ellos, hubiera declinado.

¿Qué significa para ti la maratón de Boston?

Mucho. Clasifiqué en el 2012 y lo corrí el 2013, el mismo año del atentado, desde entonces no he dejado de participar. La de este año fue muy especial, por lo adverso del clima y además por haber sido el primer peruano en cruzar la meta. Muchos atletas profesionales abandonaron.

También haces triatlón.

Sí. Al año me programo para correr cuatro maratones y una o dos triatlones. La última fue en Brasil, donde hice un tiempo 11 horas y 22 minutos.

¿Qué es lo más difícil de tener este estilo de vida?

Es encontrar, respetar y conservar la disciplina que amerita el correr. Hay muchas personas que son flor de un día: van un día, corren y después lo abandonan.

¿Hasta cuándo vas a correr?

Voy a hacer deporte hasta que el cuerpo me lo permita. Si las piernas me fallan pienso hacer deporte con silla de ruedas o con muletas.❧