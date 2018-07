Luis Vásquez Terrones: “solo con la educación podemos tener un país libre de tantos males sociales”

Redacción LR

Escribe: Sandi Narciso

Luis Vásquez Terrones siempre buscó acercarse al conocimiento y eso lo llevó a estudiar Ciencias Biológicas, en San Marcos. Al graduarse tenía claro que lo aprendido debía ponerlo al servicio de la gente y, sobre todo, de Puerto Nuevo, una de las zonas más peligrosas del Callao, donde creció. Ahí vivió en carne propia que la falta de saber suele llevar por caminos equivocados. “El científico de Puerto Nuevo”, como lo llaman, trabajó 15 años en Mi Manuelito, libro que enseña a leer y escribir a grandes y chicos de modo efectivo.

¿Te preocupas mucho por el aprendizaje de los demás?

Soy científico y mi trabajo es resolver problemas. Busco dar soluciones sobre el aprendizaje humano. Me interesa saber cómo la gente procesa la información.

¿Cuál es la fórmula para que adultos y niños aprendan a leer y a escribir en forma rápida?

Los docentes deben tener coherencia en la actividad educativa y así la mente del niño no se bloquea y puede entender y acelerar el aprendizaje. Mi Manuelito (resultado de su trabajo de 15 años) es un libro neurológico, donde el niño se siente un genio aprendiendo.

¿Cuál es el objetivo de Mi Manuelito?

No distorsionar el proceso de aprendizaje. Para no bloquear al aprendiz hay que tener un orden matemático y un buen material. Hay buenos profesores, pero las herramientas con las que trabajan no son las adecuadas.

¿Todos podemos aprender a leer y a escribir sin importar la edad?

Es tener las ganas de aprender sin importar la edad. Tuve como alumna a una madre de familia. Ella llevaba a sus hijos a clases. Al ver que los resultados eran rápidos, un día decidió quedarse y al final del taller terminó leyendo y escribiendo.

Si hay buenos resultados, ¿por qué no utilizarlo en los colegios del Callao?

En realidad es escandaloso que las autoridades no lo utilicen en las aulas porque todos ellos tienen conocimiento de los resultados positivos de Mi Manuelito en Puerto Nuevo, en el Callao. Yo creo que no quieren al país y por ende a su gente.

¿Has pensado replicar los resultados de Puerto Nuevo en otras zonas del país?

Estoy 100% dispuesto para que la gente lo tome. Esto (Mi Manuelito) no es para mí, quiero que mi país aprenda a leer y a escribir.

¿Qué falta entonces?

Propuestas concretas. Es importante que las autoridades y la empresa privada trabajen de la mano y se preocupen por el aprendizaje de los pobladores. El conocimiento a veces es escaso y ese es el principal factor de los problemas sociales, como lo es la delincuencia.

¿Tu meta es que los peruanos aprendan a leer y a escribir o va más allá?

En el Perú siempre se espera que el conocimiento llegue de afuera. La meta es que haya investigadores en el Perú. Despertar esa curiosidad desde muy pequeños, pero ¿cómo hacerlo si nuestros niños y sus padres no saben leer?

¿Los niños son el futuro del país?

Sí, pero hay que transformar la mente de los niños y padres. Solo con educación podemos tener un mejor un país y libre de tantos males sociales como la delincuencia, las violaciones, etc. ❧