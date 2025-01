Horóscopo semanal de Mhoni Vidente para todos los signos del zodiaco del 25 al 31 de diciembre 2023

Arranca la semana del 25 al 31 de diciembre de la mano del Horóscopo Semanal más exacto de Mhoni Vidente. La reconocida astróloga cubana y famosa en países de Latinoamérica. Mhoni da en La República los designios que las estrellas predicen para tu signo zodiacal en festividades de Navidad y Año Nuevo en áreas esenciales como salud, amor y trabajo.

Conoce valiosos vaticinios astrales gratuitos para atraer la fortuna a tu vida. No te pierdas las predicciones exactas para hoy, ayer y mañana. Revisa tu horóscopo aquí y prepárate para la última semana del 2023 que está repleta de revelaciones astrológicas.

En esta última semana del año, al considerar el elemento de tu signo como fuego, reflexionarás sobre tus logros y pendientes. Es crucial que elabores una lista con tus metas para el próximo año y comiences a trabajar en ellas. Durante estos días, saldarás tus deudas, empezando de nuevo, y organizarás tus documentos fiscales.

Experimentarás cierta melancolía al recordar los eventos de los últimos doce meses, lo que te llevará a comprender la importancia de vivir plenamente. Además, celebrarás el cumpleaños de un ser querido y viajarás para reunirte con tu familia en fin de año. Un interés romántico de Capricornio o Acuario podría hablar de compromiso. Tu jornada más favorable será el jueves 28 de diciembre. Se recomienda jugar con los números 03, 28 y 36 para aumentar tus posibilidades de ganar el premio mayor. Evita realizar inversiones innecesarias.

En la última semana del año, dejarás atrás resentimientos y frustraciones para iniciar el próximo año con renovada fortaleza y propósitos más sólidos. Confecciona una lista de tus logros y recítalos en voz alta para que tu mente reconozca tu capacidad para superar las adversidades de los últimos doce meses. Como Tauro, avanzas sin rendirte.

Participarás en un viaje para estar con tu familia durante estos días, realizarás pagos y mejorarás tu situación financiera. Un amor distante buscará retomar la relación. También te someterás a un chequeo médico. Dada la naturaleza realista de tu signo de tierra, procura ser más sensible. Tu día de suerte será el 31 de diciembre, y se aconseja jugar con los números 07, 14 y 21 en la lotería para el sorteo mayor.

Esta última semana del año puede resultar abrumadora debido a que, a causa de la pandemia, no has logrado cumplir todos tus propósitos. No obstante, evita que tu mente sabotee tu felicidad; enumera los objetivos pendientes y agrégales nuevos para el próximo año. Escribe cada deseo y propósito siete veces en un papel en blanco para atraer energías positivas que fortalezcan tus posibilidades de éxito.

Te ocuparás de la documentación de un seguro médico y experimentarás cambios laborales, así que esfuérzate para obtener el puesto que mereces. Mantendrás tu relación de pareja y se hablará de un compromiso formal. Presta atención a la salud de tus pulmones y protégete del virus. Recibirás un ingreso extra por lotería con los números 04, 22 y 36; juega con ellos el 31 de diciembre. En el próximo año, liderarás el camino para mejorar la vida de quienes te rodean.

Esta semana, reflexionarás sobre las experiencias del año pasado, identificando los eventos que te fortalecieron y enseñaron a superar adversidades. Dado que tu signo es de agua, eres una persona sentimental y cercana a tu familia, anhelando su bienestar. Aunque a veces te sientes impotente al no poder ayudar, has aprendido a valorar la salud como el activo más preciado de los seres humanos. Recibirás pagos atrasados y te concentrarás en el cierre anual en el trabajo.

Un nuevo interés amoroso, posiblemente de Piscis o Escorpión, te invitará a salir. Sé prudente en las calles y durante las compras. Haz una lista de propósitos para el próximo año y prioriza tus deseos. Evita autocastigarte y reconoce que hay situaciones que escapan a tu control. Juega con los números de la suerte 08, 21 y 33 el 31 de diciembre.

Esta semana, reflexionarás sobre tus logros y lo que quedó pendiente en el año que termina. Si bien eres un Leo que siempre planea con determinación, a veces las fuerzas cósmicas pueden interferir. No obstante, encontrarás nuevas oportunidades en el próximo año, así que retoma los propósitos pendientes y aquellos que desees realizar en el futuro. Repítelos en voz alta el 31 de diciembre para atraer su cumplimiento y sentirte renovado.

Abordarás tareas pendientes y te pondrás al día en el trabajo. Organizarás la documentación para pagos de impuestos y asuntos relacionados con tu hogar. Contemplas la posibilidad de realizar un viaje para reunirte con tus seres queridos. Recibirás ingresos extras el 31 de diciembre con los números 02, 27 y 65.

Esta semana, experimentarás una energía positiva a tu alrededor y abordarás tareas pendientes. Como Virgo, siempre buscas tener todo en orden al final del año, lo que implicará días de mucho trabajo y análisis de tus logros en los últimos doce meses. Realizarás pagos de última hora para saldar deudas y cuidarás de problemas de dolor de cabeza y cuello, procurando descansar y gestionar el estrés.

Un amor del pasado podría buscarte para disculparse y resolver problemas de pareja; sin embargo, considera seguir adelante con nuevas relaciones. Iniciarás trámites para obtener tu pasaporte, preparándote para viajar el próximo año. Recibirás ingresos extras el 31 de diciembre con los números 01, 27 y 47.

Esta semana te sentirás muy feliz y rodeado de buenas energías al comprender que los últimos doce meses te han fortalecido y potenciado tu energía para superar desafíos. Como Libra, la balanza del Zodíaco, eres el guía de los demás en situaciones complicadas, siempre brindando tu respaldo. El próximo año se presenta como una oportunidad de crecimiento personal y económico, así que formula tus propósitos y trabaja para alcanzarlos.

Visitarás a tus familiares esta semana, brindándoles el apoyo que necesitan. Surgirá una oferta de trabajo de último momento que te mantendrá ocupado. Disfrutarás de un excelente momento con tu pareja actual. Te reinventarás y cambiarás tu look para dar la bienvenida al nuevo año. Juega con los números mágicos 06, 18 y 37 el 31 de diciembre.

Esta semana te esperan sorpresas agradables, incluyendo el regreso de un amor del pasado y la llegada de alguien especial a tu vida. A los Escorpios les va bien en los días de fin de año gracias a la intensidad de su energía. Juega los números 07, 27 y 73 el 31 de diciembre para atraer dinero extra.

Deja atrás las experiencias del año pasado y prepárate para reinventarte y alcanzar tus propósitos el próximo año. Cuida tus gastos y evita compras innecesarias. Te invitan a salir de viaje para estar con familiares en fin de año. Aunque el elemento de tu signo es el agua y puedas sentir rencor, trata de olvidar y empezar el próximo año con una mentalidad más positiva.

Esta semana, te dedicarás a poner en orden tus obligaciones y a sacar trabajo atrasado debido al cierre anual. No te autosabotees en el amor; como Sagitario de fuego, a veces eres complicado en cuestiones sentimentales, así que relájate y disfruta de los días de fin de año. Comprarás un regalo de última hora para un familiar y te cuidarás del frío, especialmente de tu garganta y pulmones, tus puntos débiles.

Buscarás poner al día tus tarjetas de crédito y tendrás un golpe de suerte el 31 de diciembre con los números 03, 39 y 83 (incluyendo tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte). Ordenarás tus ideas sobre el futuro, tomando decisiones valientes para avanzar sin miedo. Además, recibirás un ingreso extra por la venta de un coche o propiedad.

En esta semana, te encontrarás en el centro de los festejos gracias a tu cumpleaños, absorbiendo energías positivas que favorecerán tu crecimiento personal. Experimentarás prisa por resolver los pendientes de la oficina debido al cierre fiscal y anual, por lo que es fundamental concentrarte y realizar todo de la mejor manera posible. Organiza tus compras para la cena de fin de año con moderación y prepara una comida adecuada.

Recibirás un dinero extra el 31 de diciembre a través de la lotería, sugiriéndose los números 09, 24 y 60; ese día, usa perfume para intensificar tu suerte. Controla tu consumo de alcohol y mantén la aventura bajo control. Se te invitará a salir de viaje para recibir el año, y estos días tomarás conciencia de las modificaciones necesarias para ser un triunfador y experimentar una renovación total.

Esta semana, recordarás a aquellos que ya no están contigo, reconociendo que su memoria perdura mientras los tengas en tu corazón. Dedica un mensaje especial en la cena de fin de año para honrar su recuerdo. Darás un golpe de suerte con los números 07, 27 y 77; juégalos el 31 de diciembre para atraer dinero extra.

Organiza tus propósitos para el próximo año y celebra cada logro cumplido. En cuanto a tu estilo, compra ropa para estrenar y utiliza colores fuertes para recibir el año con fortaleza. En los próximos días, ordenarás tu papelería personal para comenzar el próximo año con todo en orden. Paga tus deudas y pon al día tus cuentas bancarias.

Esta semana, enfrentarás una carga de trabajo considerable, ya que tu signo de Piscis se caracteriza por poner en orden todas las cosas y ocuparse de sus deudas. En la celebración del 31 de diciembre, procura estar en paz con todos, dejando atrás discusiones y problemas para dar la bienvenida al próximo año de la mejor manera posible. Tus números de la suerte para este día son 07, 12 y 21, y con ellos, atraerás dinero extra.

Renueva tu energía limpiando tu armario y regalando lo que ya no utilizas. Cuídate de problemas estomacales o intestinales, que serán tu punto débil esta semana. Te ofrecerán un trabajo que te brindará mucha alegría. Además, un amor del pasado buscará volver. A pesar de las complicaciones del año pasado debido a la pandemia, tu fortaleza ha crecido, así que es momento de renovar tus propósitos para el próximo año.