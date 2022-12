Horóscopo de hoy | Cerca de finalizar el año y con el eclipse tan cerca, es importante conocer lo que las estrellas nos tienen preparado este 4 de diciembre en el amor, la salud y el dinero. De la mano de Jhan Sandoval descubrimos lo que dice el tarot según tu signo zodiacal.

También conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, domingo 4 de diciembre del 2022

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, rituales para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

Estás muy estresado por la sobrecarga laboral y necesitas encontrar un tiempo para descansar y reponerte. Por la noche tendrás una comunicación de esa persona que aún te interesa.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

Esa noticia que estabas esperando llega en el momento preciso y cambiará por completo tu estado emocional. No juzgues a tu pareja si no pones en una balanza las acciones de ambos. Reflexiona.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

Se están acumulando muchas responsabilidades, entre ellas, compras y temas domésticos que no has resuelto. Haz una agenda para que puedas organizarte y cumplir con todo.

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

Te reunirás con las personas más significativas de tu entorno familiar en un agradable compartir. Un ser querido, posiblemente mayor, aprovechará para darte un consejo que te servirá.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

Se tiene que tomar una decisión importante a nivel familiar, pero sentirás que no se llega a un consenso debido a los diferentes puntos de vista. No trates de imponerte, escucha y se entenderán.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

La semana que comienzas estará recargada de trabajo y aprovecharás el domingo para disfrutarlo al máximo. Escucharás música o convocarás a tus amigos, será un día divertido y relajado.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24- octubre 23)

No te compliques el día discutiendo con personas que no están interesadas en escucharte o entenderte. Desgastarte sería en vano. Céntrate en algo que realmente valga la pena. Será lo mejor.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

Te sientes algo confundido y con cierta incapacidad para tomar decisiones. Esto te deprime, pero será momentáneo. Solo necesitas tomarte un tiempo y evaluar las cosas desde otro ángulo.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Estás por tomar decisiones que no solo te involucran a ti, sino a tu núcleo familiar. Toma en cuenta lo que piensan los más cercanos o cómo se sentirían si escoges el camino que deseas.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

Una persona que amas está tomando decisiones que no te parecen las correctas. No obstante, no conviene que te impongas. Espera y permite que la vida le muestre el camino correcto.

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

En un compartir con tus seres queridos notarás el interés de un familiar por indagar en tu vida personal. Tus evasivas le dejarán en claro cuál es el límite y hasta donde puede llegar con sus preguntas.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero-marzo 20)

Has pasado por malos momentos, pero has notado la cantidad de personas que han estado cerca de ti. Ahora sabes quienes son realmente tus amigos y quienes simplemente conocidos.

Horóscopo hoy, domingo 4 de diciembre del 2022 04:29 Ritual para atraer la abundancia con monedas El ritual que te presentamos a continuación tiene como protagonistas a las monedas, pues son consideradas un símbolo de la abundancia y el ahorro en la cultura china. Asimismo, necesitarás una bolsa de color rojo, que significa armonía y desarrollo. Toma nota de los siguientes pasos.