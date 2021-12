¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, sábado 4 de diciembre del 2021?

Comienza tu día con éxito revisando las predicciones del tarot y conoce lo que te deparan los astros en el horóscopo de hoy, sábado 4 de diciembre de 2021, si naciste bajo el signo de Aries. Además, entérate de los certeros augurios que el reconocido tarotista Jhan Sandoval, tiene preparado para ti en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades.

Horóscopo de Aries

Recibes noticias de una persona que se encuentra lejos o en el extranjero, te sorprenderá su comunicación. Por la tarde, recibirás una invitación para reencontrarte con amistades, lo disfrutarás.

Aries

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Predicción semanal para Aries

Mercurio, el planeta de la comunicación, te rige esta semana y para tu signo que su elemento es el fuego le va a beneficiar en relaciones laborales y el crecimiento de tu patrimonio; es decir, la compra de una propiedad.

Mercurio también indica que puedes tener dificultades en la salud, como dolor de espalda o problemas de riñón, por eso la recomendación es tomar muchos líquidos. En cuestión de amor, este planeta te va a ayudar a estar más estable con tu relación y para los Aries que están solteros llegará un amor de Capricornio o Géminis, que será muy compatible contigo.

Sin duda, el golpe de suerte será el miércoles con los números 9 y 23, tu color: el azul fuerte, para que lo uses y tengas más prosperidad. Días de mucho trabajo y concentrarte para que no tengas complicaciones.

Aries: últimas predicciones