Horóscopo de hoy domingo 15 de agosto de 2021, consulta tus predicciones

Predicciones del horóscopo de hoy domingo 15 de agosto del 2021 según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Recuerda que si deseas conocer las predicciones más completas del horóscopo siempre puedes consultar el horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Aries

Sabes que pelear con ese familiar generaría una serie de malos entendidos que afecten la armonía con todo tu entorno. Anticiparas las consecuencias haciendo las paces y propiciando la conciliación.

Tauro

Ahora que tienes un tiempo libre, aprovecharás el día para programar un encuentro con amistades y seres queridos. Todos a tu alrededor pasarán un excelente momento, tú también te divertirás.

Géminis

No estás de acuerdo con varias situaciones que vienen aconteciendo a nival familiar. La solución no está en generar conflictos ni debates. Evita discusiones, el tiempo todo lo irá resolviendo.

Cáncer

El trabajo y otras responsabilidades te habían alejado de las personas que amas. Hoy dejarás a un lado tu agenda para visitar a tus seres queridos. Compartirás con ellos un grato momento.

Leo

Recibirás mensajes de alguien a quien no correspondes sentimentalmente. Serás empático y buscarás las palabras adecuadas que te permitirán dejar en claro tu posición. Esa persona te entenderá.

Virgo

Mientras algunas personas de tu entorno pierden la paciencia, tú mantendrás el control y la calma necesaria para resolver un problema familiar. Tendrás visión y claridad para resolverlo todo.

Libra

Esa persona que pretendes convencer creerá completamente en tus palabras. Cuida cada cosa que digas, mezclar la realidad con fantasía solo traería problemas y desilusiones, debes evitarlo.

Escorpio

Te está costando aceptar el final de esa situación que pensaste sería más duradera. No obstante, en poco tiempo llegará en reemplazo una oportunidad más positiva para tu vida sentimental.

Sagitario

No permitas que el estrés te haga perder la paciencia con aquellos que no están vinculados directamente con tus problemas. Discutir solo crearía divisiones que te conviene evitar.

Capricornio

Harás de este día uno muy productivo. Organizarás a tu entorno para culminar aquellos pendientes domésticos que estaban olvidados. Te sentirás satisfecho con los resultados.

Acuario

Has quedado en resolver pendientes que hoy pretenderás ignorar para dedicarte a otros asuntos. No juegues con tu palabra, hay quienes esperan tu apoyo y no conviene defraudarlos.

Piscis

Tienes que sanar esas heridas emocionales que te impulsan a desconfiar de esa persona que pretende acercarse. Estar a la defensiva no traerá ningún beneficio, cambia de actitud y confía.