Horóscopo de hoy domingo 1 de agosto de 2021, consulta tus predicciones

Aries

Una persona que te aprecia intentará mediar para que tú y ese familiar con el que habías discutido puedan dialogar y disculparse mutuos errores. El orgullo no te conducirá a nada, actúa con humildad.

Tauro

La excesiva carga laboral que has tenido en la semana te obligaría a cancelar actividades familiares para descansar y recuperar energías. El tiempo te servirá para reflexionar en asuntos de amor.

Géminis

Aún no entiendes cuál ha sido el error que cometiste como para que esa actividad a la que le dedicaste tanto tiempo se haya interrumpido. Hoy analizarás y llegarás a importantes conclusiones.

Cáncer

La ambigüedad y falta de compromiso que ha demostrado esa persona ha afectado tus sentimientos, pues te hace recordar decepciones pasadas. Controla tus emociones e intenta dialogar.

Leo

Has logrado superar dificultades laborales y ahora aprovecharás el día para descansar e incluso divertirte. También deberás planificar bien tus gastos, puedes viene un tiempo de inversiones.

Virgo

Has aceptado que el camino que has pretendido tomar no era el correcto para el desarrollo de tus planes. Hoy contemplarás nuevos horizontes y hacia ellos te dirigirás, tendrás éxito.

Libra

El feriado ha retrasado algunas actividades que sientes no deben de seguir postergándose. Hoy no perderás tiempo y comenzarás a avanzar sobre todo lo pendiente, lograrás recuperar el orden.

Escorpio

Recibirás una llamada de atención y una advertencia en plazos para entregar una labor que habías olvidado realizar, eso te haría cancelar algunos planes que tenías con tus amistades, paciencia.

Sagitario

Si pretendes recuperar el amor de tu pareja, la imposición no será el camino correcto, menos cuando sabes que ese ha sido el motivo de la separación. Contrólate, aún no todo está perdido.

Capricornio

Es posible que los planes que tenías para estos días no se hayan concretado como deseabas. Cambia tus ánimos y disfruta de este día, hoy tendrás más de un motivo para alegrarte.

Acuario

Un compartir agradable que tendrás con tu familia podría convertirse en un momento de tensión debido a algunos desacuerdos que surgirán. No roces extremos y toma todo con más ligereza.

Piscis

Ya no tendrás dudas, esa persona que se mostraba ambigua e incluso indiferente, expresará abiertamente su interés por ti. Que la emoción no te haga acelerar nada, ve lentamente.