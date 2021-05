Horóscopo semanal del 31 de mayo al 6 de junio del 2021: predicciones de Mhoni Vidente

Inicia la semana con el horóscopo semanal de Mhoni Vidente, la popular astróloga comparte e interpreta los designios de los astros para tu signo del zodiaco en temas de salud, trabajo, amor y otros.

No olvides también que puedes conocer consejos astrales y más predicciones completas del horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Horóscopo semanal de Aries

Tu frase de la semana es: “Rompo con el pasado y lo dejo atrás, pero no olvido y aprenderé de lo vivido”. Sin duda esta frase simboliza días de estar en constante lucha de sentimientos. Es el comienzo de una nueva etapa de prosperidad, llega en el mejor momento de nuestra vida para estar mejor y saber qué decisiones debemos tomar para crecer en lo profesional.

Si lo que deseas no llega en ese momento, recuerda que la vida tiene algo preparado para ti, solo tienes que tener calma. Tus números mágicos son 09 y 31. Tu día de la suerte es el martes. En el amor, unos se van y otros llegan, pero es difícil que te quedes solo. Cuidado con la salud, no te confíes y ve con un médico.

Horóscopo semanal de Tauro

La frase de tu signo para esta semana es: “Aprendo a escuchar a los demás y eso me permite comprender lo que estoy viviendo y saber que nadie es perfecto”. No debes de tratar de arreglar la vida de los demás. Tampoco seas tan paternal con tus parejas, debes a dar espacio a todos los que conviven contigo y saber que tu tienes una misión en la vida: ser feliz.

Si comentes errores no te alteres tanto, recuerda que nadie es perfecto en la vida y que debes de aprender de lo que has vivido. Lo más importante es no amargarte por lo que dicen los demás de ti y siempre ser autentico. Tus números mágicos son 09 y 23. Tu día de la semana es el miércoles. Cambios radicales de trabajo. Cuidado con problemas legales.

Horóscopo semanal de Géminis

La frase que dominará tu semana es: “Toda causa tiene un efecto y acepto la repercusión, pero hoy decido no volver a equivocarme”. Eres perfeccionista y tu ego a veces se sale de control. Por eso necesitas ya quitarte esos tabús, humilde y entender que no puedes ser perfecto. Sin duda el Géminis va a estar pisando la ruta de la abundancia en estos días, por eso necesitas mentalizarte más con lo positivo y saber que no puedes tener más equivocaciones.

Semana de estar con mucho trabajo atrasado. No cometas el mismo error con tus parejas, trata de que tu relación en turno sea más madura y recíproca. Verás que en cuestiones del amor, las relaciones van a durar más cuando seas auto-crítico. Tus números mágicos son 03 y 46. Tú día de la semana es el lunes.

Horóscopo semanal de Cáncer

Tu frase de la semana es: “Armonizo mi cuerpo, equilibro mi mente y disfruto la vida”. Sin duda esta frase le cayó como anillo al dedo a los Cáncer, porque deben de prestar más atención a su propia vida y dejar de querer solucionar la vida de los demás.

Lo primero que tienes que hacer es cortar definitivamente con esas personas que solo buscan un interés y no aportan nada de estabilidad emocional. Ponte primero a ti como personas y después a los demás. Disfruta lo mucho o poco que te da la vida, recuerda que no hay logro pequeño ni éxito grande, simplemente son experiencias de vida. Tus números mágicos son 01 y 28. Tu día de suerte de la semana es el miércoles.

Horóscopo semanal de Leo

Tu frase de la semana es: “Todo está en su lugar y lo que sucede es para estar mejor”. A veces sientes que la vida se te cae encima y que no puedes salir adelante, por eso esta frase te va a llevar a confiar otra vez en tu fortaleza y capacidad de salir de cualquier problema que estés viviendo.

El destino te tiene preparado algo mejor tu ego no te deja entender razones, pero tienes que entender la importancia de escuchar a los demás para que sigas cometiendo los mismos errores y aceptar los cambios positivos en su vida personal y laboral. Siempre te gusta ayudar a los demás, solo recuerda ponerte a ti primero. Tu día de la suerte es el jueves. Tus números mágicos es 03 y 29.

Horóscopo semanal de Virgo

La frase de la semana es: “Las pruebas en la vida son para crecer y en este momento estoy aprendiendo a ser mejor persona”. Estas son las palabras que esperabas para darte cuenta de que debes crecer como persona para ser feliz. Experimenta y equivócate, recuerda que todo es experiencia y aprendizaje de vida.

No te agobies por errores. El signo de Virgo es muy dramático y a veces se ahoga en un vaso de agua, así que trata de tomar las cosas de la mejor manera para no estancarte en el sufrimiento. Tus números mágicos son 01 y 28.

Horóscopo semanal de Libra

Esta semana tu frase será: “Decido controlar mis impulsos agresivos y valoro más mi interior espiritual”, significa que debes pensar dos veces antes de actuar, no puedes ser tan inmaduro para todo porque incluso puedes estropear una relación de amor o amistad en unos momentos por no saber controlarte.

Empieza desde hoy a concientizar más tu paz interior y estimular la espiritualidad en tu vida para que puedas llegar a tener un equilibrio sano en tu mente y cuerpo. Tus números mágicos serán 07 y 66, y tu día de la semana el viernes.

Horóscopo semanal de Escorpio

Para ti la frase de la semana es: “Mi mente y mi cuerpo están alertas y hoy decidí ser un triunfador y dejar los miedos en el pasado”, esta forma de pensar te hará crecer en todos los sentidos, pues lo más importante es que tengas conectados tu mente y cuerpo en lo positivo y dejes atrás los vicios de la vida que sólo te quitan tiempo y salud.

Tu signo es fuerte de mentalidad y eso hace que tu pensamiento positivo te lleve a tener el éxito que deseas en casi todos los ámbitos, pero tu lado negativo son la pereza y los vicios; deja atrás los miedos y conviértete en un triunfador. Tus números mágicos son 13 y 29, y tu día de la semana el jueves.

Horóscopo semanal de Sagitario

Tu frase de la semana es: “Ya no retaré a mi destino y dejaré que la vida me sorprenda y volveré a ser feliz” , estas palabras son la llave mágica para tu signo, que es de fuego y a veces no comprendes que el destino está escrito y quieres retarlo con tu carácter desobediente, por eso te tardas en cumplir tus metas, porque no quieres lo que la vida te da y buscas otras opciones, pero es el momento para que dejes atrás las malas decisiones y retomes el camino del triunfo en tus planes y vuelvas a ser feliz.

Como tu signo es carismático y elegante siempre tienes una pareja a tu lado pero tu coquetería te mete en problemas de infidelidades, por eso necesitas madurar. Tus números de la suerte son el 04 y 38, y tu día de la semana es el jueves. Tienes un cambio positivo en el trabajo.

Horóscopo semanal de Capricornio

La frase de la semana para ti es: “Las leyes del universo son perfectas y hoy decidí vivir en orden conmigo mismo”, significa que es el momento para que pongas orden en tu vida y dejes los excesos de comida y vicios que últimamente has tenido, ten en cuenta que lo más importante eres tú y tienes que cuidar tu templo, es decir, tu cuerpo y mente, así que desde hoy inicia con una vida mejor.

Las leyes del universo son perfectas, trata de seguirlas y no explotes con enojos por cualquier cosa. Esta semana tendrás exámenes de última hora.

Tus números mágicos con 04 y 33, y tu día de la semana el lunes. Te invitan a salir de viaje en estos días. En el amor seguirás en fase de conquista: nada estable, sólo pasión. Ten cuidado con problemas de espalda baja y riñones. Un amor del signo de Aries regresa a tu vida.

Horóscopo semanal de Acuario

Esta semana tu frase es: “Doy gracias al universo, soy feliz, amo y aman”, y esto implica que tu signo está preparado para tener éxito en todo lo que se proponga. Es el momento ideal para que formes una pareja estable y tengas un patrimonio para tu futuro, que sin duda lo más importante es que eres agradecido.

Tendrás una semana mágica, podrás reinventarte y sacar lo mejor de ti, porque los astros están a tu favor; sólo debes ser discreto con tus éxitos para que no despiertes la envidia de los que te rodean, recuerda que no todos son tan buenas personas como tú.

Viene un reacomodo de puestos, pero a ti te van a dar un asenso. Tus números mágicos son 11 y 14, y tu día de la semana el miércoles. Tu pareja necesitará un apoyo económico que tú le podrás dar.

Horóscopo semanal de Piscis

La frase de esta semana para ti es: “Me adaptaré a cualquier cambio, soy consciente de mis actos y lograré otra vez ser feliz”. Esta semana intenta estimular lo espiritual y aprende que la gente vale por sus buenas acciones y que si esa persona ya no te valora, es tiempo de dar vuelta a la página y escribir un nuevo capítulo en tu vida.

Sigues de buena suerte, las energías positivas te rodean con fuerza; sin duda tu signo está en días de abundancia y estabilidad emocional pero nunca debes confiarte de nada y de nadie, y si firmas algo debes leer todo y estar atento ante los nuevos proyectos en tu trabajo.

Trata de no descuidar tu salud y sigue así de vibrante. Tu día de la semana es el lunes, y tus números mágicos son 04 y 33, trata de no tomar decisiones precipitadas de las que después te arrepientas.