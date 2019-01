Predicciones Horóscopo Chino 2019 para el Caballo en el Año del Cerdo

Empieza el 2019 y las grandes preguntas que conlleva cada inicio de año empiezan a aparecer. Por ello, hemos traído para ti las predicciones del 2019 más acertadas del tradicional Horóscopo Chino, específicamente para el séptimo signo zodiacal chino, el Caballo. Aquí sabrás cómo te irá en el amor, dinero, trabajo, salud, compatibilidad con otros signos y más.

PERSONALIDAD DEL CABALLO

El Caballo en el Horóscopo Chino es un alma liberal, lo suyo no es quedarse quieto, siempre tiene algo qué hacer y si no busca ayudar a quien más lo necesite. Su fortaleza la demuestra en cada difícil situación que le ha tocado vivir, y ha salido airoso de cada conflicto que se le ha presentado. No necesita de ayuda para defender a los suyos.

Si todavía no sabes, cuál es tu animal según tu signo zodiacal chino. Las personas nacidas bajo el signo del Caballo nacieron en los siguientes: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

A continuación, le presentamos las predicciones del 2019 para el Caballo:

TRABAJO PARA EL CABALLO 2019

El Caballo en el horóscopo Chino se encuentra dentro del ranking de los signos más productivos en el ámbito laboral. Su creatividad e ingenio puede llegar a límites desconocidos. Sin embargo, en el año del Cerdo (2019) no será el más generoso para este signo, debido a que aparecerán eventos inesperados que podrían afectar directamente sus aspiraciones en el trabajo.

No podrá tener un asenso, debido a que los proyectos que tiene en mente los compartirá de manera anticipada y la envidia de su entorno será el responsable de su fracaso. Sé más reservado con tus cosas.

SALUD PARA EL CABALLO 2019

En cuanto a la salud, el año del Cerdo (2019) para el Caballo dependerá de su propio cuidado. Puede sufrir algún accidente doméstico, el cuál podrá evitar siendo precavido y no distraerse con las labores que pueda realiza. Importancia en el baño y cocina, que serán los ambientes que puede llevarle una desagradable experiencia.

En aspecto general todo estará bien, debido a que las personas bajo el signo del Caballo son personas que se encuentran en actividad física constante.

DINERO PARA EL CABALLO 2019

El dinero para el Caballo en las predicciones del 2019, están muy ligados a lo pronosticado en el trabajo, ya que un paso en falso podría generar que pase momentos difíciles en cuando a la estabilidad económica. Recuerda que, “el ahorro es progreso” o “guarda pan para mayo”.

Si toma las mejores decisiones podría cambiar el rumbo de su vida, ya que también se aproxima trabajar en equipo, en un proyecto que podría ser muy próspero y que le daría generosos ingresos para usted o su familia. Solo se debería de hacer hincapié en elegir bien a las personas que quiere tener como socios.

AMOR PARA EL CABALLO 2019

El amor tocará la puerta del corazón del Caballo en este Año del Cerdo 2019, pero si ya tienes a lado una pareja será propicio para dar el siguiente paso, ya que los astros pronostican que la pareja elegida busca los mismo que tú en el aspecto sentimental.

Con respecto a ampliar la familia, tener un hijo, no se recomienda que piense en proyectarse ya que el Caballo tendrá otras prioridades y no podría darle la educación y cuidado que requiere un hijo.

COMPATIBILIDAD PARA EL CABALLO 2019

Según expertos en el Horóscopo Chino, el Caballo podría aprovechar que es el año del Cerdo para poder iniciar una relación amorosa; sin embargo, no son muy compatibles, pero sí buscan casi las mismas metas.

Según las predicciones del 2019, si el Caballo quiere casarse este año podría considerar unirse con otro Caballo, Perro, Tigre e incluso Cabra, aunque este último más compatibiliza como un “mejor amigo”. Debería tener cuidado con iniciar una aventura con una persona bajo el signo zodiacal, Rata.