Horóscopo 2019: conoce cómo te irá en el trabajo, según las cartas de Jhan Sandoval

Conoce todas las predicciones del horóscopo 2019 para el Año Nuevo 2019 que se avecina. Gracias al tarot de Jhan Sandoval averigua cómo te irá en esta nueva año en lo que respecta al amor, dinero y trabajo, además descubre si el éxito y la buena suerte te acompañara los doce meses del año. Pero, antes te contamos cómo saber que signo eres en el horóscopo según tu fecha de nacimiento.

¿Cuántos signos existen en el Horóscopo?

Existen doce signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Estos están basados en los cuatro elementos: fuego, aire, agua y tierra.

¿Cómo saber qué signo soy en el Horóscopo?

Aries: 21 de marzo – 20 de abril.

Tauro: 21 de abril – 21 de mayo.

Géminis: 22 de mayo – 21 de junio.

Cáncer: 22 de junio – 23 de julio.

Leo: 24 de julio – 23 de agosto.

Virgo: 24 de agosto – 23 de septiembre.

Libra: 24 de septiembre – 23 de octubre.

Escorpio: 24 de octubre – 22 de noviembre.

Sagitario: 23 de noviembre – 21 de diciembre

Capricornio: 22 de diciembre – 20 de enero.

Acuario: 21 de enero – 19 de febrero.

Piscis: 20 de febrero – 20 de marzo.

Ahora sí, presta mucha atención a las cartas de nuestro tarotista Jhan Sandoval que te contará cuales son las predicciones para este 2019 según tu signo y qué debes hacer para tener un exitoso y venturoso nuevo año.

Horóscopo: Predicciones para Aries

TRABAJO

En el mes de abril recibirás propuestas para que te adaptes a lo nuevo. Vas a tener que lidiar con asuntos de tu trabajo. No pelees con los más cercanos. No hagas daño con tu temperamento. Vas a tener enemigos presentes. Mayo es un mes importante para perder aliados. Tienes que ser más ambicioso.

DINERO

Empiezas el año 2019 con cierta fluctuación y cambios. Habrán situaciones nuevas con cambios. Te cerrarás a tus ideas. Te podrías encaprichar en algo que ya no es rentable o positivo.

AMOR

En la parte sentimental puede aparecer alguien en tu trabajo que puede arruinar tu relación amorosa. Si empiezas el año solo, te dedicarás a tu trabajo y estudios. Aparecerá una persona que te hará cambiar tu forma de ver la vida y con la que te gustará tener una relación seria.

Número de la suerte: 10

Horóscopo: Predicciones para Tauro

TRABAJO

Empiezas el año con una gran energía y poca tolerancia. Controla tu carácter. Hay personas y situaciones que no son convenientes. Vas a ser muy astuto, calculador y ordenado. En la segunda mitad del año tendrás más equilibrio y oportunidades de viaje. En el mes de julio podría haber algún robo, cuidado.

Número de la suerte: 4

DINERO

Emprenderás nuevos proyectos que se van a gestionar, con un familiar o persona femenina.

AMOR

Te vas a encontrar con amores que pensaste muertos. Al retomar es posible que no tenga el impacto emocional que existió. Te darás cuenta que regresar no significa nada. Vas a dejar algo por la falta de calidad emocional.

Tendrás tiempos de espera, guíate por las emociones internas y percepciones. El silencio y reflexión serán tus armas antes de decir algo por impulso.

Número de la suerte: 2

Horóscopo: Predicciones para Géminis

TRABAJO

Tendrás un deseo de perfeccionamiento que te hará crecer en el trabajo, por lo que obtendrás satisfacciones. Encontrarás personas que te van a apoyar, vas a tener trabajo e ingresos. El problema será por el despilfarro de dinero.

DINERO

Aparece la rueda de la fortuna. Llega dinero, desbalance, excesos y gastos. Una pareja disfrutando de la vida y con un giro que puede acabar en el mes de mayo. Será una temporada crítica para que te manejes con orden. Te convertirás en una persona madura y también en el aspecto económico.

AMOR

Habrán personas que van a desaparecer y vas a mirar con nostalgia su partida. En el mes de julio aparecerán nuevos personajes en tu vida. Si estás soltero, alguna persona del extranjero podría regresar. Toma todo con seriedad. Los compromisos serán importantes para que establezcas mejores lazos.

Número de la suerte: 5

Horóscopo: Predicciones para Cáncer

TRABAJO

Estarás en un plano pasivo y eso provocará que acumules dudas y proyectos. No va a faltar trabajo, vas a tener estabilidad. Tendrás que lidiar con gente poderosa y jefes con los que compitan contigo.

DINERO

Van a surgir cortes y posiblemente nuevas metas. Acumularás problemas hasta el mes de abril. No vas a avanzar pese a que tienes ideas. Tendrás un desorden, el cual debes resolver. Este va a ser un año competitivo. Te enfrentarás con un familiar por un tema de tierras del cual saldrás victorioso si confías en ti.

AMOR

Será un año de pasiones, vas a querer estabilizar algo intensamente. Te vas a encontrar con alguien que va a tener otro ritmo. Manéjate con calma en lo emocional. No te desesperes. En mayo podría haber un corte. No rompas con personas que valgan la pena. Es un año de tomar decisiones en el aspecto amoroso. Te verás indeciso entre dos personas.

Número de la suerte: 6

Horóscopo: Predicciones para Leo

TRABAJO

En el ámbito profesional te sientes con temores por lo que quieres construir. Hacia el mes de marzo se ve un panorama incierto. Se abrirá una puerta a fin del mes que te llenará de alegría por el progreso. Podrían llegar estafas o llevarte a zonas de riesgo. Tendrás opciones de viaje.

DINERO

Será un año para consolidar tu economía. Vas a manejar bien tu dinero con buenas inversiones. Comprarás cosas para tu casa y te llevará a un conflicto con personas cercanas. en el mes de marzo tendrás un tiempo para evaluar tu salud.

AMOR

Aparece una persona que no te da seguridad te tiene entre idas y vueltas. Su inmadurez te tiene confundido con tus sentimientos. Te genera altibajos emocionales hasta julio. La falta de decisiones te hará sufrir.

Número de la suerte: 7

Horóscopo: Predicciones para Virgo

TRABAJO

Es un año de cambios con obsesiones de liderazgo. Tendrás interacción con un líder del extranjero o transnacional. En abril se podría definir un viaje para ti o tener un lugar con una empresa que te llevará al éxito.

DINERO

Este año, si tienes tus proyectos claros, lo lograrás. No pierdas el control. Tendrás problemas con personas de cargos importantes. A veces eres inseguro y vas a flaquear. Será un año de logros en el trabajo y los resultados lo verás en el mes de junio. Sentirás que no tienes apoyo y que afrontarás todo solo. Te vas a estresar demasiado con la carga profesional. Siempre buscarás la perfección.

AMOR

En la parte sentimental aparecen cortes de relaciones. Vas a sentir un sentimiento de culpa que te va a atormentar en el 2019. Buscarás reconciliaciones por la culpa. Nuevas oportunidades en el amor a partir de septiembre. Vienen grandes transformaciones. Un renacimiento en todo aspecto de tu vida. Te sentirás distinto.

Número de la suerte: 20

Horóscopo: Predicciones para Libra

TRABAJO

Este es un año competitivo en el que surgirán estrategias para que pierdas un empleo. Lo superarás a partir de agosto con nuevas ofertas en el que tendrás crecimientos.

DINERO

Tendrás un contrato o convenio importante. Trabajarás con personas en el 2019 que podrían ocasionarte problemas, estafarte o evitar compromisos en medio de una deuda o situación segura.

AMOR

Evalúa cualquier tipo de compromiso. Los matrimonios establecidos se verían afectados. Todo se solucionará con amor. El inconveniente se dará entre los meses de mayo y julio. Vivirás un triángulo amoroso y las tentaciones estarán presentes desde el trabajo. Cuida a tu pareja. Los engaños estarán presentes. Tu imaginación te tendrá tenso y celoso. La relación que tienes estará en prueba. Tienes que estar seguro de ti.

Número de la suerte: 9

Horóscopo: Predicciones para Escorpio

TRABAJO

Evita pleitos en el ámbito laboral. Alguien podría sacarte de un proyecto. No pueden tener sentimientos de venganza. La otra parte debe asumir responsabilidad. No te juntes con personas envidiosas o vengativas. Mantén un equilibrio. Tomarás decisiones importantes. Gente del pasado te buscará. No estarás seguro de un anterior trabajo o de laborar con alguien del pasado.

DINERO

Tendrás una propuesta sólida que te hará crecer.

AMOR

Luego de una traición vivirás un acto pasional algo intenso en el 2019. Sentirás desde el deseo y no tanto desde lo sentimental. Este año te seguirán las tentaciones. Fíjate bien a donde te diriges. Controla tus emociones

Número de la suerte: 11

Horóscopo: Predicciones para Sagitario

TRABAJO

Serás racional a la hora de tomar decisiones. Este año no te dejes llevar por ilusiones porque podrías tener perdidas o hasta traiciones. Se alejan personas de tu vida y aprendes de las experiencias.

DINERO

Eres el afortunado del 2019. Abrirás el año viajando y vivirás una aventura al máximo. Es fundamental que te fijes en tu vida familiar o emocional. Debes cortar con aquellas personas que te han manipulado emocionalmente.

AMOR

No te pongas en contra del amor por perder una pareja. Tus formas pueden ser muy duras o hasta cortantes con nuevas personas. Que hayas vivido una mala experiencia no significa que todos te harán daño. Este año se hará justicia en tus asuntos legales. Tendrás un gran apoyo. No seas duro con los demás.

Número de la suerte: 11

Horóscopo: Predicciones para Capricornio

TRABAJO

Será un año de aprendizaje. Tendrás propuestas en las que brillarás. En julio será un mes de liderazgo en el cual te traerá enemigos. Tienes que luchar por tu ambición.

DINERO

Lucha contra las personas negativas, no le tengas temor. Tus pasiones serán probadas, pero no te van a llevar a nada bueno. Tendrás propuestas con alianzas que te dará inseguridad. Sentirás que no es lo conveniente. A partir de septiembre será importante para tu crecimiento económico.

AMOR

Estarás distante con tu pareja hasta el mes de marzo por tu trabajo. Aparece una persona que te hará tomar decisiones que antes no habías hecho. Tú tomarás las riendas del futuro sentimental. Hay viajes y compromisos. Alguien te acompañará en vivencias del amor.

Número de la suerte: 8

Horóscopo: Predicciones para Acuario

TRABAJO

Un año de luz. Vas a cambiar tus planes y en el mes de septiembre es en el que tomarás una nueva dirección en el ámbito profesional. Vas a pensar en plata y en algo que te de seguridad. Tendrás un proyecto que te traerá éxito.

DINERO

Para el mes de junio muchas personas que se rigen para este signo se mudarán o tendrán un interés en conseguir una vivienda propia. En octubre empieza la segunda etapa de éxito.

AMOR

Se marca un compromiso en el que realizarás con alguien o encargarás hijos si es que lo tienes planificado. Si estás soltero, hay un karma con alguien del extranjero con el que te unirás por amor. Debes dejar el pasado para que no te quedes con dolores que te afectan. Vas a seguir sintiendo emociones que te pueden destruir.

Número de la suerte: 13

Horóscopo: Predicciones para Piscis

TRABAJO

Los primeros meses estarás bien, pueden existir traiciones con dinero. Serán tiempos productivos. La intuición, silencio y prudencia serán tus armas para la estabilidad.

DINERO

Retomas contacto con personas del pasado. Ellos no son sinceros y te pueden dar inestabilidad. Puedes mejorar tu economía. Es importante que sepas administrar.

AMOR

Se marca el compromiso y en el mes de mayo sera crucial para enamorarte. Aparecerá alguien que te quiere reconquistar y otra persona que toma el paso lento contigo. Debes analizar cada movimiento que tomes. En el mes de septiembre buscarás estabilidad y una relación seria.

Número de la suerte: 9

¿Cuántos signos existen en el Horóscopo?

Existen doce signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Estos están basados en los cuatro elementos: fuego, aire, agua y tierra.

¿Cómo saber qué signo soy en el Horóscopo?

Aries: 21 de marzo – 20 de abril.

Tauro: 21 de abril – 21 de mayo.

Géminis: 22 de mayo – 21 de junio.

Cáncer: 22 de junio – 23 de julio.

Leo: 24 de julio – 23 de agosto.

Virgo: 24 de agosto – 23 de septiembre.

Libra: 24 de septiembre – 23 de octubre.

Escorpio: 24 de octubre – 22 de noviembre.

Sagitario: 23 de noviembre – 21 de diciembre

Capricornio: 22 de diciembre – 20 de enero.

Acuario: 21 de enero – 19 de febrero.

Piscis: 20 de febrero – 20 de marzo.