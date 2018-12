Horóscopo Chino 2019: con qué signo eres compatible en el amor según el zodiaco Chino

Estamos a pocos días de terminar el 2018 por lo que muchos ya desean conocer qué les depara el destino para el próximo año. Mientras algunos recurren a la manera tradicional (Calendario gregoriano), otros confían más en el Horóscopo Chino.

Qué es el Calendario Chino

Antes de saber cuándo inicia, qué animal será el predominante y qué signos son compatibles en el amor y la amistad, es importante saber más del Calendario Chino que data del siglo XIV a.C

Medios especializados al tarot aseguran que el Calendario Chino o Calendario Lunar fue creación del emperador chino Huang Di, también conocido como el 'Emperador amarillo'.

Cada ciclo planteado por el emperador chino fue representado por un animal: la rata, el toro, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la oveja, el mono, el gallo, el perro y el cerdo.

Como muchos ya saben, es un calendario de tipo lunisolar, es decir se basa principalmente en observaciones de la Luna, a diferencia del Calendario gregoriano que es de tipo solar.

El Calendario Lunar fue utilizado por todas las dinastías que han gobernado China hasta 1911, cuando empezó la República de China. Desde entonces se reemplazó poco a poco por el calendario gregoriano, sin embargo muchos aún creen más en el horóscopo del país asiático.

Cuándo inicia el Año Nuevo Chino

El Año Nuevo Chino, también conocido como el Festival de la Primavera o Año Nuevo Lunar, iniciará el 5 de febrero de 2019 y no el 1 de enero, esto debido a que el país asiático no se rige por el Calendario Gregoriano.

En esta oportunidad el Año Nuevo Chino tendrá como animal principal al cerdo, el último del Horóscopo Chino.



Qué animal eres según el Horóscopo Chino



La rata - 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Las personas nacidas bajo este signo del Horóscopo Chino suelen estar acompañadas de familiares y amigos, además gustan ayudarlos. Se caracterizan por su pasión al trabajo y al ahorro.



El buey - 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Las personas de este signo son tranquilos, cariñosos y respetuosos. Amantes del trabajo, del orden y la limpieza, además tienen gran pasión por el arte. Suelen ser muy celosos, sin embargo detestan las discusiones.



El tigre - 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Los regidos por este animal están llenos de energía, por lo que son aventureros, impulsivos, buscan siempre divertirse. Suelen ser los líderes del grupo, además se caracterizan por ser seductores.



El conejo - 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Las personas de estos años son inteligentes, amables, atentos, características que los hacen ser muy aceptados por todos. Prefieren la paz y ambientes cordiales.



El dragón - 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Emprendedor, fuerte, lleno de energía. Suele molestarse a tal punto de desconocerse, pero también es considerado un buen consejero. Es un animal muy enamoradizo.



La serpiente - 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Suelen ser personas elegantes, astutas, pero cariñosas con sus amigos. Pueden molestarse por horas, pero luego de haber mantenido la calma por mucho tiempo.



El caballo - 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Aventureros, llenos de energía, amigueros suelen ser lo nacidos en los años que rige el caballo. Prefieren viajar y conocer a nuevas personas, a esto se le suma descubrir nuevas culturas e idiomas.



La cabra - 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Disfrutan del arte, así como estar rodeados de niños. Prefieren el ambiente familiar y no les gusta la presión, por lo que en el trabajo prefieren no tener jefes.



El mono - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Es un animal conflictivo cuando no se siente valorado, pero muchas veces suele ser divertido, simpático, amiguero. Disfruta mucho de las fiestas.



El gallo - 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Los nacidos en estos años son muy ordenados, observadores, atentos con otras personadas, por lo que en pareja suelen ser románticos.



El perro - 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Trabajadores, leales, justos. Son cautivadores con su personalidad y su sentido del humor. Suelen ser muy celosos con la pareja, pero siempre serán fieles.



El cerdo - 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Suelen ser confiados, agradables, no son vanidosos, sin bien tienen paciencia, pero la pueden perder en algún momento.

Ahora que ya ubicaste cuál es tu animal en el Calendario Chino, es importante saber con qué signo eres compatible en el amor y la amistad.

Horóscopo Chino 2019: Qué signos son compatibles

Para saber más de de qué signos chinos se llevan mejor en el amor y en la amistad, antes es importante conocer que los 12 signos del horóscopo asiático se pueden dividir en 4 triángulos de compatibilidad:



Rata, Dragón, Mono: Primer triángulo chino de compatibilidad, de polaridad Yang

Estos tres signos chinos comparten el mismo carácter animado, abierto y extravagante, además siempre están muy cómodos en la sociedad.

La Rata, el Dragón y el Mono están llenos de ideas originales y sorprendentes que, combinadas con su gran voluntad, les permiten casi siempre alcanzar sus objetivos..

No todo es positivo. Si bien son capaces de asumir riesgos para igualar su ambición, no siempre es una buena idea tener esa actitud debido a que su impaciencia también es sinónimo de una posible falta de rigor en la preparación de sus proyectos.

Búfalo, Serpiente, Gallo: segundo triángulo de compatibilidad, de polaridad Yin

El Búfalo (Buey), la Serpiente y el Gallo (Pollo) tienen valores profesionales parecidos. Por ejemplo poseen la capacidad de comprometerse con el tiempo con seriedad, mientras que superan las dificultades que pueden encontrar a lo largo del camino. Si bien a las personas nacidas bajo estos tres signos chinos les gusta asumir la responsabilidad, prefieren calcular con gran cuidado los riesgos que corren.

El Búfalo, la Serpiente y el Gallo son los menos demostrativos de los 12 animales del calendario chino, pues para ellos los sentimientos rara vez tienen precedencia sobre las cosas de la mente.





Tigre, Caballo, Perro: tercer triángulo chino de compatibilidad, de polaridad Yang

Las personas nacidas bajo estos tres signos del zodíaco chino comparten el mismo idealismo, el mismo sentido de probidad y el mismo placer para las buenas comidas entre amigos. Además el sentido de la justicia de estos signos chinos está más desarrollado que los otros, porque el rigor de su conciencia es la primera de sus virtudes.

Debido a su incomparable vivacidad, el Tigre, el Caballo y el Perro tienden a ser más exigentes con sus seres queridos, incluso agresivos cuando se sienten bloqueados contra su voluntad.

Conejo, Cabra, Cerdo: cuarto triángulo de compatibilidad, de polaridad Yin

A diferencia del resto de signos del zodíaco chino, el Conejo (Liebre, Gato), la Cabra y el Cerdo (Jabalí, Verraco) son posiblemente los que tienen más éxito para comprender y explotar sus emociones. Por ello no sorprende que sus actividades estén dirigidos hacia lo artístico.

Debido a que son personas más sensibles, estos tres signos pueden estar sujetos a la duda y la angustia típico de las personas con dicha personalidad. Sin embargo el Conejo, la Cabra y el Cerdo son, sin embargo, mucho más fuertes de lo que parecen ser: saben cómo adaptarse a un nuevo entorno y aprovechar las circunstancias inesperadas, así como raramente dudan en disfrutar de la hospitalidad y amistad de los demás.

Las mujeres y hombres nacidos bajo estos signos del Zodiaco chino son encantadores, bien leídos, aman sobre todo su tranquilidad y comodidad, tanto que si se sienten perfectamente a gusto en la sociedad, la soledad no los asusta.