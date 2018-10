Horóscopo de hoy: martes 23 de octubre del 2018 por Jhan Sandoval

Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, martes 23 de octubre del 2018. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

Aries: 21 mar. 20 abr.

Modula tu carácter, es posible que un exceso de confianza te lleve a actuar de manera autoritaria. A pesar de las opciones que se presentan, solo mostrarás interés en una situación pasajera.

Tauro: 21 abr. 21 may.

Cuida cada detalle de tus labores, podrías recibir algún reclamo que te generaría tensiones. No desperdicies tu energía en discusiones sin importancia, tu pareja podría sentirse agobiada.

Géminis: 22 may. 21 jun.

Recibes una propuesta laboral de alguien que ya conoce tu trabajo. Se presenta favorable. Un amor del pasado regresa con deseos de reconquistarte. Aceptarás una invitación a salir.

Cáncer: 22 jun. 22 jul.

Algunos inconvenientes en un traslado o viaje te podrían estresar. Evita excederte en tus reclamos. Tendrás que aprender a entender que no siempre tienes la razón. Procura la diplomacia.

Leo: 23 jul. 23 ago.

Deja de atormentarte con situaciones que no representan un problema real para ti. Aleja pensamientos negativos. Sentirás que no estás en condiciones de exigir nada a esa persona, pero no es así.

Virgo: 24 ago. 23 set.

Retomas el entusiasmo en tus proyectos y metas. Esta energía te permitirá planificar tus próximos pasos. Controla tu carácter, es posible que digas cosas de las que luego te puedas arrepentir.

Libra: 24 set. 23 oct.

Conversaciones que quedaron suspendidas se retoman y con ello la posibilidad de concretar acuerdos. Tu pareja demostrará sus emociones. Sentirás más confianza y compromiso.

Escorpio: 24 oct. 22 nov.

Es el momento de arriesgar. Se presentan nuevas oportunidades que tendrás que aprovechar. Tomarás iniciativas con esa persona que te llevarán a resolver los problemas que tenían.

Sagitario: 23 nov. 21 dic.

Controla las reacciones que podrías tener debido a inconvenientes que se presenten. Alguna información que recibas con respecto a esa persona te haría perder la calma.

Capricornio: 22 di. 20 en.

Tendrás el olfato necesario para tomar decisiones que te convengan a futuro a nivel profesional. Buscarás un espacio para compartir con tu pareja y demostrar con detalles tus sentimientos.

Acuario: 21 ene. 19 feb.

A pesar del entusiasmo generado en ese proyecto, comenzarás a evaluar con objetividad su realización. Analiza la estabilidad que brinda tu pareja.

Piscis: 20 feb. 20 mar.

Una etapa más gratificante empieza para ti a nivel laboral. Resolverás esas tensiones que te preocupaban. Te estarías dejando envolver en una situación no muy estable a nivel sentimental.