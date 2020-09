Hinchas brasileños lanzan una plataforma para denunciar LGTBIfobia en el fútbol

View this post on Instagram

É OFICIAL!! No dia nacional da visibilidade lésbica, acaba de ser lançado através da canarinhos arco íris, o observatório de combate a lgbtfobia dentro do futebol 🏳️‍🌈🏳️‍🌈 Agradecemos a todos os convidados que fizeram parte desse momento histórico e agradecer a cada torcida que faz parte desse movimento tão lindo e tão colorido que estamos construindo juntos 🏳️‍🌈🏳️‍🌈