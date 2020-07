Cate Blanchett defiende al feminismo y habla sobre la desigualdad de género en Hollywood

Desde que se popularizaran los movimientos #Time’sUp y #MeToo, a través de los cuales las actrices estadounidenses denunciaron haber sido víctimas de diferentes abusos sexuales, los temas relacionados a la desigualdad de género están más vigentes que nunca en Hollywood.

Una de sus mayores representantes, la premiada actriz Cate Blanchett, señaló en una entrevista que la disparidad de género en la mayor industria cinematográfica del mundo continúa; y defendió el feminismo negando que sea solo una moda.

‘‘Los temas de conversación actuales como el ‘matrimonio entre personas del mismo sexo’ y ‘baños del mismo sexo’ se discutieron hace 50 años’‘, señaló Cate Blanchett en una entrevista a Radio Times.

De esa manera, explicó que las desigualdades raciales de los años 60 ahora se manifiestan a través de las desigualdades de género en temas como la identidad de las personas trans y el matrimonio igualitario. Además, habló sobre la disparidad de género existente en Hollywood, donde según indica la actriz, los hombre superan históricamente en número a las mujeres.

Cate Blanchett como la activista conservadora Phyllis Schafly en la serie 'Mrs America'. Foto: Composición / Fotogramas.

“Siempre supe en mi ADN que las mujeres eran iguales a los hombres. No podía entender por qué la industria y el entorno laboral en el que me escupieron no reflejaban eso, así que me sentí fuera de sincronía durante mucho tiempo. En un momento, comencé a hacer un recuento de la proporción de hombres a mujeres en cada serie que pisé“, señaló Blanchett en la entrevista.

Si bien la actriz rescata que hay cambios positivos, señala que la lucha por la igualdad no es solo ‘‘un momento de moda'‘. “Durante toda mi carrera, hasta hace unos cuatro años, fui la única mujer con 35 hombres. Yo era la única mujer para 27 hombres. Yo era la única mujer para 16 hombres. Simplemente pensé que era normal“, enfatizó.

La ganadora del Oscar también se refirió a su participación en la serie ‘Mrs. America’ y el impacto de su mensaje: “Me inspiró la forma en que las mujeres hablarían en los años 70. Había una fuerte cultura de debate público robusto... algo que hemos perdido. Tenemos enfrentamientos hostiles, pero no tenemos una sensación de discurso público’‘, indicó.

Finalmente, Blanchett destacó la importancia de continuar el debate alrededor de las desigualdades de género: ‘‘Las discusiones que tuvimos en 1971 y 1972 están apareciendo constantemente en los medios de comunicación hoy. [...] ¿Las mujeres serán reclutadas en el ejército? Eso surgió a principios de este año con eventos en Irán. No podría ser más relevante“.