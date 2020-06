El Orgullo de existir: ¿por qué hay un día para celebrar a la comunidad LGTBI?

Los disturbios de Stonewall en Nueva York, el 28 de junio de 1969, inspiraron la creación del Día del Orgullo, una celebración anual que promueve la tolerancia y simboliza la lucha por los derechos de las personas de la comunidad LGTBI, que aún debe enfrentar la violencia y discriminación dentro de sus familias, en las calles y hasta por parte de las autoridades.

En Perú, el 56,5 % de personas LGTBI sienten temor de expresar su orientación sexual y/o identidad de género por temor a ser discriminadas, según la última Encuesta Virtual para Personas LGTBI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Por eso, defender y reafirmar el camino por la igualdad y el reconocimiento en un ‘mundo heterosexual', es motivo de orgullo para miles de peruanos y peruanas valientes.

‘‘¿Y por qué no hay un día del orgullo heterosexual? Si quieren igualdad, que sea para todos’‘, suele ser uno de los argumentos más comunes entre quienes se oponen a la exposición y celebración de lo que significa ser una persona LGTBI en el Perú.

‘‘A las personas heterosexuales no se las violenta o discrimina por serlo, no se les niega atención médica, ni trabajo, ni acceso a la educación, ni mucho menos les hacen bullying escolar. Para las personas LGTBI esto es cotidiano. Nos han enseñado a sentir vergüenza de nuestras existencias y por el eso el sentir orgullo de quienes somos es una respuesta política frente al odio y la violencia’‘, señala Bruno Montenegro, activista y comunicador, quien logró en 2019 que la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa reconozca y registre el nombre social de sus estudiantes transgénero.

Miluska Luzquiños, activista por los derechos de las personas trans, considera que ‘‘hay una corriente muy fuerte de invalidación de todos los avances que tenemos: desde la luchas por el reconocimiento de la identidad de género hasta el matrimonio igualitario. Vienen de grupos anti género, del movimiento ‘Con mis hijos no te metas’, vienen de las iglesias que promueven odio'‘.

Este año, la 'marcha' por el Día del Orgullo se realizó de manera virtual el pasado sábado 27 de junio. Foto: Ernesto Arias / La República.

De acuerdo a la I Encuesta Virtual para Personas LGTBI del INEI, el 65 % de encuestados reveló que ha sufrido algún tipo de discriminación en espacios públicos. Un 84,9 % coincidió en gritos, amenazas y hostigamientos como las agresiones sufridas más comunes; mientras que el 26,2 % y 17,9 % fueron obligados a cambiar de apariencia o expulsados/negados de ingresar a algún establecimiento, respectivamente. Una realidad difícil de imaginar para una persona cisgénero heterosexual.

Por estas cifras, que exista un día que celebra a la comunidad LGTBI significa es reafirmar una identidad que ha sido históricamente violentada; como sucedió aquella madrugada de 1969 en Stonewall, en el operativo donde policías atacaron a quienes decidieron expresar libremente su identidad y orientación sexual. Elegir reivindicar la lucha por la tolerancia y la igualdad de derechos en carrozas, con brillo, música y baile, es una postura política, una lucha constante para ser y amar libremente.

‘‘Celebrar el Orgullo para mí es una acción que comprende varios enfoques. En primer lugar, el hacerse visible. Ser visible es muy poderoso porque, desde ya, existir es un acto reivindicativo. De esta manera, le mostramos a la sociedad y al Estado que aquí estamos. En segundo lugar, el exigir nuestros derechos. No pedimos favores, sino que se nos trate como a todes. Y, en tercer lugar, el celebrar. Sí. Porque, tras tanto tiempo siendo oprimides, no hay nada como vivir siendo tu versión más auténtica'‘, afirma Josué Parodi, actor y gestor cultural. Y, como dice la guionista y escritora, Regina Limo, ‘‘[...] celebrar la valentía de las personas que nos siguen abriendo el camino para vivir más libres. Celebrar también nuestra valentía y nuestro sentido de pertenencia a una comunidad, saber que no estamos solos'‘.

‘‘Es conmemorar la lucha de nuestros ancestros, mujeres y hombres trans, personas homosexuales, lesbianas y bisexuales, que le hicieron frente a la violencia en una época donde todo era mucho más difícil; es un día en el que todos nosotros debemos reafirmar nuestro compromiso de lucha para quienes vienen detrás’‘, agrega Bruno Montenegro.

El Orgullo también es consolidar el camino hacia la igualdad con los derechos que quedan por conquistar, como ‘‘[…] la ley de identidad de género, […] que el estado absorba la sostenibilidad de las casas trans, que implemente comedores populares trans, que incluya a las personas trans dentro de los programas sociales. Queremos ver beneficiarias trans en los programas de Pensión 65, canasta básica familiar, que niñas y adolescentes trans accedan al Inabif bajo la protección del Código del Niño y el Adolescente'‘, enfatiza Miluska Luzquiños.

La comunidad transgénero fue una de las más afectadas por los efectos del estado de emergencia impuesto a causa de la pandemia del coronavirus en el Perú. Foto: John Reyes Mejía / La República.

De acuerdo a la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos realizada por Ipsos bajo encargo del Ministerio de Justicia, la comunidad LGTBI es la más discriminada del país. A esta realidad se enfrentan aquellos niños, niñas y adolescentes que están empezando a descubrir su identidad de género y orientación sexual, así como a cuestionarse las normas sociales y la homofobia normalizada. Por eso, las voces y representaciones del Orgullo son clave para que aprendan y crezcan libremente.

‘‘En definitiva, para las nuevas generaciones que están en contacto cada vez más con representación positiva de la comunidad LGBTI+ en Internet y medios, podría ser un tanto menos difícil reconocerse como parte de la diversidad. Sin embargo, las realidades no son iguales en todos lados. Aun existe muchísima violencia y homotransfobia fundadas en prejuicios sociales, que incluso vienen desde dentro de nuestra comunidad. El Orgullo nos abraza de diferentes formas. Ningún Orgullo es más importante que el otro. Lo importante es que llegue a tu tiempo, en tus términos y sin presiones. Todes estamos aquí para recibirte'‘, señala Josué Parodi.

El Orgullo se renueva día a día, en cada acto de resistencia de esta comunidad vulnerada, en la lucha por alcanzar el reconocimiento y cobrar las deudas del Estado. Como explica Regina Limo, ‘‘el derecho a la vida, la integridad y la salud. No ser víctimas de agresiones por la identidad de género, ni al desempleo o la precariedad. No ser blanco de insultos o ataques por manifestar cariño hacia mi pareja del mismo sexo. No ser echadas de nuestras casas por el mismo motivo. Y que las autoridades sean conscientes de que somos ciudadanos y ciudadanas'‘.