Lido Pimienta, la artista colombiana que canta sobre raza, maternidad y feminismo

Lido Pimienta es una cantante nacida en Barranquilla, Colombia, en 1986; aunque también cuenta con nacionalidad canadiense. En su país natal, inició cantando en grupos de rock y punk; aunque fue en Canadá donde lanzó su primer material discográfico con su sello particular: música y sonidos experimentales con fuerte carga de mensajes feministas y apuesta por la diversidad.

Abrió el reconocido Festival Internacional Cervantino de México en 2019, en abril de este año lanzó su tercer disco ‘Miss Colombia’ y llamó la atención por distanciarse y criticar el estilo de cantantes como J Balvin y Shakira.

PUEDES VER Mujeres comparten conmovedor video en TikTok en protesta contra la violencia de género

“Entiendo que soy algo difícil de vender porque no me pueden empaquetar. Pero siento que estamos en un momento de la música en que eso es más valioso que escribir canciones de ‘me voy a morir porque el hombre no me llamó’. El mainstream ahora es más interesante'‘, dijo Lido Pimienta en una entrevista para El País.

Por eso, no dudó en criticar el contenido de otros cantantes colombianos y el contenido que difunden. “Yo no soy la que hace canciones con J Balvin, sino la que se mete en su Instagram y le dice que es idiota. ‘Tú no eres artista, papi, tu eres un entertainer, stay in your lane’. [...] No me da orgullo él, ni Maluma, ni Shakira. Me dan vergüenza”, enfatizó.

Arte de 'Miss Colombia', el tercer disco de Lido Pimienta. Foto: Composición / Revista Kuadro.

La artista distancia de lo convencional y los lugares comunes en la industria de la música, ha empezado a sonar con más fuerza en Latinoamérica, aunque dice que es Australia y Canadá los lugares desde donde más la contactan para hacer presentaciones.

En abril de 2020 lanzó su tercer producción discográfica ‘Miss Colombia', inspirada en el recordado momento ocurrido en el concurso Miss Universo 2015, cuando el presentador confundió a las ganadoras y le retiró la corona a la representante colombiana. ‘‘Nunca vi a mi país tan interesado por un tema y por algo tan estúpido'‘, señala Pimienta.

Esta declaración engloba, además, ciertas características de su música, como son los mensajes sociales y feministas que están presentes en sus canciones: aborda temas relacionados con la raza, el género y los mandatos sociales entorno a la maternidad en canciones como ‘La capacidad'. Además, busca el contraste del título del disco con su tipo físico ‘‘Soy muy chiquita y no soy flaca; no son los parámetros de exportación”.

Actualmente, reside en Toronto, desde donde sigue las manifestaciones a favor de los derechos de las mujeres. Marchas donde, además, sus canciones como ya suenan como himnos. ‘‘Dicen: ‘¡ay, qué salvaje!’. Que violen a una niña y a nadie le importe, eso es salvaje'‘, señala. Por eso, Lido Pimienta apuesta por entrelazar el feminismo y el arte en su propia música: “Canciones de amor y de plata hay tantas [...] vamos a hablar de lo que importa”, enfatiza.