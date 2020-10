Red Bull Batalla de los Gallos: Exodo Lirical es el campeón de la Final Nacional en República Dominicana

View this post on Instagram

@Exodo_Lirical es el nuevo campeón de #RedBullBatalla República Dominicana 2020. - El MC de 18 años venció a @Raper_rsd en octavos, a @krovlix.rd en cuartos, superó a @mcj3ral en semifinales y le ganó a @leamback_ en la gran final. - @Exodo_Lirical_mdp representará República Dominicana en la Final Internacional de #RedBullBatalla 2020. - El jurado estuvo integrado por @Melymel, @Ovniexp y @Aczino_oficial - El gran @SerkoFu fue nuestro host y @FreakyPhilip estuvo en los platos. - @GaudyMercy y @LechuRD fueron los casters - Vuelve a ver #RedBullBatalla en el link de nuestra bio. - #HipHop #Rap #RedBull #Dominicana #Musica #Freestyle #FreestyleRap #Music #KLK #2020