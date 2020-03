Maestros del freestyle 2020: Las 8 duplas confirmadas para el evento

View this post on Instagram

MDF 2VS2 NO SE CANCELARA, PERO PUEDE POSTERGAR SU FECHA . . Para las personas que han consultado por el futuro del evento les comento que probablemente modifique su fecha de realización por motivos de fuerza mayor(específicamente por el Covid 19) , sin embargo teniendo la fecha clara se informará respectivamente si se mantiene o se modificará , ( no se ha postergado de manera oficial debido a que MDF estaba planificado para el 4 de Julio y faltan 4 meses aún). . . Respecto a las personas que adquirieron su entrada no se preocupen ya que su cédula es su entrada y las tengo registradas. . . ⚠️ Personalmente los invito a ser responsables socialmente, evitemos que esto se propague y se extienda más de la cuenta cuidate a ti y a tus seres queridos.⚠️ . . Los quiero, prometo volver con más sorpresas y nos vemos pronto . Tío MDF 🔥