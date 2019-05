Kate Middleton nos enseña la próxima tendencia en botas para el invierno

Dentro de los códigos de vestimenta que los miembros de la familia real pueden o no usar, mujeres como Kate Middleton siempre encuentran la manera de llevar algunas prendas modernas que también reflejen su esencia personal. Y muchas veces, sus decisiones de moda se convierten en tendencia; esta vez, fueron sus zapatos los encargados de hacer noticia.

En una de sus últimas apariciones públicas donde visitó el ‘King Henry's Walk Garden’, la duquesa de Cambridge visitó un total look verde militar, perfecto para el frío con unos peculiares zapatos que muchos no pensarían que las ‘royals’ no pueden usar: combat boots.

También conocidas como las ‘botas de combate’, este estilo de zapato tuvo su gran momento hace unos años atrás, y al parecer, volverían a la lista de tendencias en cuanto a calzado para estas épocas donde bajan las temperaturas. Pero ese no fue la única sorpresa que nos dio Kate con su outfit.

Un truco de moda que Kate Middleton nos enseñó con este outfit es que, si queremos alargar nuestra silueta sin necesidad de usar tacones, un abrigo corto es la opción perfecta. Así mismo, una clave para lucir estilizadas sin mucho esfuerzo es escoger tonos que nos favorezcan, y el verde militar es ideal para todos los tonos de piel. Así que ya lo sabes wapa, saca tus combat boots e inspírate en el atuendo de la duquesa de Cambridge para crear un outfit que incluso una royal puede usar.