Todos los looks con los que Elle Fanning conquistó el Festival de Cannes

A sus 21 años, Elle Fanning fue seleccionada para formar parte del jurado del Festival de Cannes, uno de los eventos cinematográficos más respetados y prestigiosos de la industria.

Algo que llamó la atención de las personas (además de su presencia, ya que es jurado más joven en la historia de Cannes) fue su elección de vestuario, el cual derrochó elegancia y glamour puro en cada ocasión. Por ello, aquí te mostramos los mejores looks de belleza con los que Elle Fanning arrasó en la Costa Azul.

Día #1:

Al ser parte del jurado (de hecho, la más joven en la historia del festival en serlo) Elle Fanning sabía que tenía que apostar todo para deslumbrar en Cannes, y así lo hizo. En el primer día, para la Premiere 'The Dead Don’t Die', la actriz llevó un vestido drapeado de seda melocotón, un detalle floral en el abdomen y una capa de la firma Gucci. Para el peinado y el maquillaje, Elle lo mantuvo simple y conciso; delineado de gato, labios rojos y un moño recogido.

Día #2:

Para el estreno de 'Los Miserables', Elle Fanning optó por un look boho-chic y romántico que consiguió gracias a un vestido de Alta Costura de Valentino. La actriz combinó el diseño de la pieza a los accesorios de su peinado: un recogido al estilo corona con trenzas que adornó con flores. ¡Sin duda, un look que inspiró a muchas novias para el look de sus bodas!

Foto con el jurado:

Para un evento con el jurado de Cannes, Elle visitó un conjunto de dos piezas de Dior Haute Couture: en la parte superior, una camisa de organza con aplicaciones y corbata, mientras que en la parte inferior llevó unos pantalones negros con efecto de globo y stilettos al estilo 'pointy shoes'. Para el maquillaje, Elle lo mantuvo simple y natural al igual que con su cabello.

Paseando:

Para pasear por las calles de la Costa Azul, Elle Fanning optó por vestido lila con transparencias, bobos y detalles rosados firmado por Ryan Lo Studio. Para el calzado, la actriz y miembro del jurado usó unos tacones bajos con correas, el cabello suelto y gafas de sol como accesorio.

Para un evento:

En sus primeros días en Francia, Elle Fanning derrochó elegancia y glamour con sastre rosa pastel que combinó con una camisa a rayas y sandalias con tacón.

De pasada:

Elle Fanning trajo un pedacito de primavera a Cannes con este traje de estampado floral de Prada. La actriz y miembro del jurado, que fue fotografía a las afueras del Hotel Martínez, combinó esta prenda con una cafarena negra por dentro, cartera, tacones al estilo 'floss heels' del mismo color, gafas XL y un moño.

Out and about:

Continuando con la tendencia primaveral, Fanning llevó este vestido floreado (con un aire folklórico) de Marc Jacobs con un bolso de paja de Prada. Los tacones y abrigo rojo resaltaron los destellos rojos del outfit.

Paseando:

Fanning sorprendió con este outfit 'total pink', conformado por una falda y chompa transparente que combinó con un bolso y chaqueta del mismo tono de Louiza Babouryan. Para completar el look, utilizó unos zapatos de tacón Gucci y gafas oscuras XL.

Chic & moderna:

En este día, Elle Fanning paseó por la ciudad luciendo un atuendo formal y muy chic que nos sirve de inspiración para alguno de nuestros outfits de oficina. Ella combinó un vestido blanco de Miu Miu con un bolso y casaca negra de la firma Prada. En cuanto accesorios, la actriz utilizó un cinturón negro para enmarcar su cintura, lentes de sol con marco rosado y zapatos de tacón rojo para un toque de color.

Gran final:

Para cerrar con broche de oro el Festival de Cannes 2019, Elle Fanning llevó un look digno de una princesa de cuentos de hadas. La pieza, llamada 'Tying the Knot' forma parte de la colección 'The Celebration Collection' de la diseñadora Reem Acra, y parece un vestido de novia, ¡es porque lo es! Cuenta con detalles de lazos, bordados, pedrería y una capa de tul que le da ese toque romántico. En cuanto a joyas, la actriz llevó un collar y brazalete de 18 quilates cada uno, y aretes en oro blanco con zafiros azules de Chopard. Sin duda un look que nos robó más de un suspiro.

Parece imposible escoger, pero si tendrías que hacerlo, ¿cuál de estos outfits es tu favorito?