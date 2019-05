9 formas de combinar tu gorro de lana para que tus outfits sean más chic

El gorro de lana es uno de los accesorios de invierno favoritos de las mujeres: es abrigador, de bajo perfil y fácil de guardarlo en nuestros bolsos. Por eso, el portal mundoTKM consultó con algunos expertos de moda y ellos les dieron sus mejores tips para combinar esta prenda y resaltar nuestros rostros en invierno.

Agarra lápiz y papel:

1- Mantén el balance

Este accesorio añade volumen, es por eso, que tu rostro podría verse más ancho. Para evitar esto, todo elemento que vayas a sumar al gorro debe ser sutil para no maximizar el efecto.

2- Aros

Otra forma que tu rostro no se vea ancho, es no usar aros junto a tu gorra. Si los usas, ponte aros que no se han tan grandes, como dijimos en el primer tip que sea sutil.

3- Cabello

Con respecto al cabello, si lo tienes lacio y largo es recomendable que lo dejes suelto junto a tu gorro, pero si eres crespa o con ondas, es mejor que te hagas una cola baja o una trenza para que estilice tu rostro, además se vea despejado.

3- Ropa

Es recomendable no combinar abrigos de cuello alto con este accesorio. Esto aumentará volumen, dando la ilusión de un cuello súper pequeño y nadie quiere eso.

4- Color

Como es un accesorio que está cerca a tu rostro es mejor que busques colores que te resalten el tono la piel, de lo contrario te verás cansada o te aumentará la edad, sí suena a la paleta de sombras. Así que escoge con sabiduría.

5- Forma del rostro

Así como eliges el tipo de corte de cabello, es el mismo proceso para escoger un gorro de lana. Normalmente, este accesorio es usado por personas que tienes rasgos angulares, pero si tu rostro es redondo, es mejor que ubiques el borde por arriba de la línea donde empieza el cabello con la finalidad de alargarlo.

6- Pompón

Los gorros que tienen pompón en la parte de arriba, son perfectos para rostros de maxilares grandes o cuadrados porque ayudan a equilibrar el volumen en esa zona.

7- Redondo

Aunque no lo creas este accesorio ayuda a acortar el rostro, por lo que no funcionará con caras redondas o con mentón estrecho, tipo corazón. Sí son ideales para los que tienen rostros alargados y ovalados.

8- Alargado

El gorro de lana aumentará el efecto de un rostro más largo, por lo que beneficiará a caras redondas y no es muy recomendable para una cara alargada.

Bueno, esperamos que estos tips te sirvan al momento de agregar este accesorio versátil y muy abrigador, ya que no solo te protegerá del frío, sino que potenciará tus facciones. ¡Bienvenido invierno!