'Uñas perforadas', el estilo de manicure que impuso Kim Kardashian

Kim Kardashian tiene la habilidad de crear tendencias de moda y belleza y hacer que estas se conviertan en lo más ‘hot’ del momento. Esta vez, ha llevado el diseño de la manicure al siguiente al incluir un accesorio nunca antes pensado: aros y perforaciones. Sí, así como lo lees.

La estrella del reality show ‘Keeping Up With the Kardashians’ publicó un video en Snapchat donde presumió su más reciente manicura: las ‘pierced nails’, una moda muy atrevida e inusual que impactó al público, y como todo lo que hace Kim Kardashian y su familia, dejó al Internet con ganas de saber más.

Ahora bien, a diferencia de otros estilos de manicura, las uñas perforadas requieren de una base más sólida para que puedan sostener uno o más aros. Por eso, todas las personas que siguen esta tendencia recurren a las uñas postizas para tener los mejores.

Y si bien Kim llevó esta moda hace unos cuantos años, esta tendencia de uñas ha vuelto con fuerzas, haciendo que su look arriesgado y cool enamore a miles de amantes del ‘nail art’ e incluso a celebridades como Lady Gaga. ¿Te animarías a llevarla?