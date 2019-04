Rompiendo estereotipos: todas podemos ser portada de una revista de moda

Las tendencias de la moda van variando y su concepto también, es decir, ya no solo las modelos de tallas 90-60-90 pueden vestir prendas de alta costura o verse hermosas. Y es que las mujeres y la industria se han ido transformando.

Si bien las pasarelas aún muestran modelos delgadas, existen diferentes referentes en la moda que han ido rompiendo estereotipos, entre ellas Ashley Graham y Stefania Ferrario ambas son modelos pluse size, con curvas voluptuosas que se han abierto camino en la moda.

Desde mi trinchera, quizá demostrarme que también una mujer de 1.60 de estatura puede convertirse en una portada de revista y sacar esa diva que lleva dentro para mostrarla frente a una cámara.

Para empezar si deseas ese “efecto diva” debes creértela y es que, por mucho tiempo la sociedad, la televisión y la industria de la moda nos metió en la cabeza muchas cosas que no podías hacer. Pero quiero decirte que sí podemos.

Me gusta la moda, me gusta vestirme bien, maquillarme y mostrar mi estilo. Para esta ocasión utilice un makeup llamado Fénix, porque los colores oscilaban entre el amarillo y el anaranjado colores muy vivos y de tendencia para este otoño-invierno.

Armé outfits que me hicieran sentir segura, cómoda y en confianza, ya que no soy el prototipo “ideal” para modelar, tengo barriguita y mi estatura es promedio, pero esta vez me dije: “voy a probar y sacaré la diva que llevo dentro”.

Debo mencionar, que antes de aventurarme a hacer este editorial de moda fue mi jefa quien me ayudó a creer que en esta idea y el resultado fue fabuloso.

Pero no es solo sacar la diva, sino también romper ese marcado estereotipo que tenemos las mujeres, ese que nos lleva a creer que no somos lo suficientemente lindas y esbeltas para lucir prendas pegadas, colores intensos o outfits de moda.

Por eso, hemos querido mostrarte que todas las mujeres somos capaces de ser una portada de revista y demostrar que podemos usar las calles como nuestras propias pasarelas.

Outfit que puedes armar con menos de cien soles.

Ropa: KFM ropa y accesorios

Styling: Katherine Cruz León

Foto: Jefersson Gavilán

Como puedes ver este enterizo tiene una combinación de colores ideales, ya que el negro queda con todo y las demás tonalidades hacen un match que resaltan nuestra figura.

Agrégale accesorios y unos zapatos de plataforma, y verás lo fabulosa que re verás.

Los estampados Versace están en tendencia, así que inclínate por alguna prenda que puedes incluir en tu look con este diseño. Como puedes ver en el outfit una falda con este estampado queda perfecto con un crop top negro. Con este atuendo puedes ir a trabajar o para encontrarte con tus amigas después de la oficina.

Ropa: KFM

Styling y maquillaje: Katherine Cruz León

Foto: Jefersson Gavilán

El mostaza es uno de los colores de temporada. Aprovecha que aún el clima es cálido para usar polos a tiras en cualquier de sus versiones con unos leggins y con zapatos o zapatillas, elige el calzado que te haga sentir más cómoda.

Ropa: KFM y Click Dress

Foto: Jefersson Gavilán

Como ves la moda es una lengua que vamos aprendiendo con el día a día, ya que vamos conociendo cuáles son nuestros gustos y estilos.