Zahara, hija de Angelina Jolie, da nueva lección de estilo propio

Cada uno de los hijos de la ex pareja integrada por Angelina Jolie y Brad Pitt han demostrado tener un estilo diferente y único cuando hablamos de moda. Ellos no se han visto influenciados por los gustos de sus padres, o sea no han llegado a copiarlos, sino que imponen su personalidad libremente.

La que ha sorprendido enormemente ha sido Zahara, quien a sus 14 años muestra su gusto por la moda más sofisticada, pero al mismo tiempo juvenil. Y ahora, tiene un estilo muy marcado y que está enamorando a todos.

La adolescente se está convirtiendo en una hermosa jovencita y su forma de vestir va acorde a su edad. Al parecer sus outfits están marcando tendencia en el mundo de la moda o al menos, eso es lo que dicen sus seguidores en las redes sociales.

Zahara deslumbra en las redes sociales

La joven adolescente se presentó junto a su mamá, la actriz Angelina Jolie y sus hermanos Pax, Maddox y Shiloh en un evento. Allí lució un outfit compuesto por un vestido debajo de la rodilla de color blanco, con cuadrantes negros y sin mangas.

Para esta ocasión su peinado fueron unas trenzas que por supuesto, le dan un toque de rebeldía a su look. También se pudo ver que con este atuendo prefirió los botines de tipo militar que le dio un aire encantador.

Zahara estuvo junto a su familia muy sonriente frente a las cámaras. Al parecer, la hija de los actores será una futura influencer de la moda.