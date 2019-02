Con estos vestidos cortos y faldas podrás mostrar tu estilo más 'chic'

¿Deseas lucir un look digno de una perfecta noche de baile para salir espectacular en una foto de Instagram? No esperes tanto, porque los vestidos cortos y las faldas que serán tendencia no solo para este verano, sino también para esta primavera 2019.

Si bien el verano es la estación que nos permite estar en contacto con el mar, el potente sol hace que la ropa sea para un determinado tipo de ocasión, a diferencia de la estación primaveral donde las flores y los tímidos rayos solares permiten que experimentemos con diversas prendas que se encuentran en nuestros guardarropas.

Los vestidos cortos y de fiesta causan sensación, además nos generan mucha emoción por usar algo realmente más elaborado a diferencia de las prendas más simples y cómodas del verano.

Por ejemplo, este vestido drapeado con estampado arty de la firma Zara no se puede dejar pasar.

Asimismo, este coqueto vestido estampado con lunares de la marca De La Vali es un completo triunfo.

Lo mismo podemos decir de este vestido estampado y silueta wrap de Mango que calza perfecto con unas botas blancas.

Y si eres más arriesgada, ha salido para ti este vestido-bata satinado color violeta de Nanushka. ¿Te atreverías a usarlo?