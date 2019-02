Shakira revela su secreto para lucir espectacular a los 42 años

Si hay una mujer que despierta gran fascinación es sin duda Shakira. Una de las celebridades que más ha conquistado con su música desde los 90 y que a sus 42 años sigue luciendo tan bella como al principio de su carrera. ¿Cuál es su secreto?

Mediante una entrevista para el portal especializado Women's Health la cantante colombiana contó su secreto mejor guardado para mantener una piel dorada y un cuerpo muy saludable. ¡Conócelos!

La pareja del futbolista Gerard Piqué señaló que sigue tres reglas básicas: no complicarse la vida, priorizar la vitamina C y cambiar frecuentemente de rutina de ejercicios.

Como primer punto Shakira menciona que contrario a lo que se cree, ella no tiene tiempo para acudir a sofisticados salones de spa o centros especializados en cosmetología. Se define a sí misma como una persona muy ocupada, pero comprometida con su salud:

“Siempre lavo mi cara y me desmaquillo por las noches. El gran paso después de esto son las horas adecuadas de sueño”, comentó.

Asimismo, la colombiana aseguró que come de todo. No obstante, prioriza los alimentos altos en fibra para mantener su metabolismo equilibrado. Además, confesó su predilección por la vitamina C para lograr suavidad en la piel. Asegura que sin falta se aplica una crema sérum potenciada con esta sustancia antes de dormir.

Adicionalmente, parte de su rutina diaria es aplicarse una crema o mascarilla con vitamina C. Sus propiedades ayudan a potenciar un efecto antioxidante y a darle luminosidad naturalmente.

Por último: la gran figura de Shakira no es resultado de una rutina diseñada al pie de la letra. Shakira afirma que realiza varias rutinas de ejercicios porque se aburre fácilmente. Intercala sus ejercicios con baile, cardio, yoga o simplemente sale a dar largos paseos.

Además, para la intérprete de “Ojos así”, la salud y la comodidad son los puntos más importantes para su rutina de belleza. ¿Lista para imitar sus tips dignos de la "fuente de la juventud"?