La rutina desmaquillante express que te salvará de apuros por las noches

Ha sido un largo día y por fin llegas a casa para tomar tu merecido descanso, pero, hay algo que aun debes hacer; remover tu maquillaje. De pronto, te encuentras en un debate interno sobre si deberías desmaquillarte o no. De solo pensarlo te da pereza, pero la verdad es que sabes que debes hacerlo. Lo único que deseas es que no sea tan tedioso. Bueno, ¡no desesperes más!

Aquí te presentamos una rutina desmaquillante ‘express’ para que ya no tengas excusas para no remover tus cosméticos por la noche.

El primer paso remover el maquillaje que esté en la zona de tus ojos. Los expertos recomiendan comenzar por ésta parte y tener mucho cuidado ya que es donde se encuentra la piel más sensible del cuerpo. Asegúrate de usar un producto específico para remover tu maquillaje, (como una leche limpiadora, por ejemplo) y usar una fuerza y movimientos moderados para que la piel no se irrite.

Una vez que los ojos y tus cejas están libres de maquillaje es momento de pasar al rostro. Al referirnos a una rutina fácil y rápida para desmaquillarnos, puedes usar pañitos desmaquillantes para remover la base y demás cosméticos de tu piel. Terminado éste paso, empapa un disco de algodón con agua micelar y pásalo por todo tu rostro para remover el exceso restante de maquillaje, aceites y suciedad.

No olvides desmaquillar tus labios y añadirles un poco de bálsamo para que éste actúe durante la noche.

Si te sientes con energías, puedes lavar tu rostro con un jabón especial que no irrite tu piel y que la purifique desde adentro. De lo contrario, sigue con las cremas o serums. No olvides usar una crema hidratante o un suero reparador que nutra tu piel y la deja radiante para la mañana siguiente. ¡Y listo! Has completado una rutina desmaquillante ‘express’, una buena alternativa para cuando estamos cansadas o simplemente, no contamos con mucho tiempo.

Eso sí, no te confíes mucho de éste tratamiento ya que para tener una piel saludable y sin muchas imperfecciones, hace falta tener una rutina para su adecuado cuidado y dedicarle tiempo Eso sí, ¡nunca olvides remover tu maquillaje antes de ir a dormir! Tu piel te lo agradecerá.