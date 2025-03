Real ID en California: los pasos clave que debes realizar para tramitar importante identificación

Con la implementación de la ley Real ID en Estados Unidos, diversos viajeros se preguntan si pueden utilizar su pasaporte como forma de identificación al abordar un vuelo. En California, es vital conocer los pasos clave para tramitar la Real ID, según precisó Mtshasta News.

El Real ID es una identificación que cumple con los estándares federales establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional. A partir del 7 de mayo de 2025, todos los pasajeros que deseen volar dentro de Estados Unidos deberán presentar este documento.

VIDEO MÁS VISTO Florida en Llamas: Incendio Forestal Crece

¿Cuáles son los pasos clave que debes realizar para tramitar la Real ID en California?

Según Mtshasta News, existen pasos determinados que los interesados deben realizar para tramitar la Real ID en California.

Los californianos deben visitar el portal web REALID.dmv.ca.gov para solicitar esta identificación.

Luego de ello, debes completar la solicitud en línea y subirá los documentos necesarios.

También es vital visitar una oficina del DMV y llevar los documentos para completar la solicitud, según un comunicado de prensa del DMV de California

Iniciar el proceso en línea solo le tomará unos 15 minutos en una oficina del DMV.

¿Es importante tener una Real ID en EEUU?

Mtshasta News detalla que la importancia de un Real ID depende de tus planes de viaje. Si solo vuelas dentro de Estados Unidos y tienes un pasaporte, no necesitas esta identificación. Sin embargo, si prefieres no llevar tu pasaporte o si no tienes uno, obtener un Real ID puede ser una buena opción para facilitar tus viajes.

Esta identificación es primordial acceder edificios federales o militares, entre otros. Es fundamental cumplir con los requisitos y considerar tus necesidades de viaje antes de decidir qué tipo de identificación llevar contigo.