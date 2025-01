Inmigrantes piden al Senado y Albany protección urgente para indocumentados en EE. UU. de las deportaciones de Trump

Si el Senado federal aprueba una ley avalada esta semana por el Congreso, que permite arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados acusados de cualquier delito, incluso faltas menores y no violentas, miles de personas sin papeles podrían enfrentar el riesgo de ser encarceladas y deportadas sin que se compruebe su culpabilidad.

Esta situación ha generado gran preocupación entre defensores de inmigrantes en Nueva York, quienes han solicitado a Albany implementar medidas estatales para proteger a los indocumentados y resguardarlos de una posible ofensiva antiinmigrante.

Defensores de inmigrantes en EE. UU. piden protección para indocumentados

Con pancartas y consignas en rechazo a los ataques contra comunidades inmigrantes y los planes de deportaciones masivas del próximo gobierno de Trump, que asumirá el poder el 20 de enero, decenas de manifestantes se congregaron en el Capitolio de Albany. Durante la protesta, expresaron su oposición a la legislación federal que permitiría la detención indefinida de inmigrantes acusados y exigieron a la Asamblea, el Senado y la Gobernación de Nueva York que implementen medidas para proteger a las personas sin papeles.

“El Senado debe rechazar esta legislación equivocada. Este proyecto de ley causaría un daño irreparable a nuestras comunidades al ampliar la detención obligatoria y permitir que los fiscales generales estatales antiinmigrantes controlen efectivamente la política federal de inmigración a través de litigios cada vez que se opongan a liberar a alguien de la custodia de inmigración”, afirmó Theo Oshiro, codirector ejecutivo de Make the Road New York.

Inmigrantes en las calles de Nueva York. Foto: Tiempo Latino

“Sabemos que Donald Trump ha vilipendiado a los inmigrantes para dividir al pueblo estadounidense, pero es inconcebible que los funcionarios electos den luz verde a estas políticas crueles. Los inmigrantes tienen derecho al debido proceso, al igual que todos los demás que viven en este país. No somos peones que se puedan vender para ganar puntos políticos”.

Inmigrantes piden que Albany proteja a indocumentados

El llamado a nivel local es para que Albany apruebe cuatro proyectos de ley pendientes destinados a proteger a las comunidades inmigrantes. Entre ellos, la Ley Nueva York para Todos, que busca evitar que los inmigrantes sean entregados a las autoridades migratorias al prohibir la cooperación de agencias estatales y locales con ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza; y la Ley Dignidad, No Detención, que pondría fin a los contratos de ICE con cárceles locales.

También se destaca la Ley de Acceso a Representación, que garantizaría el derecho a contar con un abogado en los tribunales de inmigración del estado para inmigrantes en riesgo de deportación, y la Ley de Justicia de Clemencia, que establecería un proceso justo, transparente y accesible para solicitar clemencia, protegiendo a los neoyorquinos frente a sanciones del sistema penal y de inmigración.

Inmigrantes temen a la deportación masiva de Donald Trump en EE. UU.

“Durante la primera administración de Trump, fui testigo del terror que vivíamos en la comunidad: vecinos, familiares, amigos y yo teníamos miedo de ir a trabajar, recoger a nuestros hijos en la escuela o incluso asistir a la iglesia. Sentíamos que éramos un blanco constante y temíamos no regresar a casa algún día”, expresó Fabricio Astaiza, miembro de Make the Road New York, evidenciando la creciente ansiedad que ya se siente en las comunidades.

“Todos los neoyorquinos, sin importar su estatus migratorio, merecen caminar por las calles sin temor a ser detenidos por ICE y separados de sus seres queridos. El estado de Nueva York debe prohibir a todas las agencias estatales y locales colaborar con ICE”, expresó el inmigrante, mostrando su preocupación por los planes de deportaciones masivas y la aplicación agresiva e inédita de las leyes migratorias de Trump. “Con la segunda toma de posesión de Trump, acercándose rápidamente, nuestros representantes electos tienen una obligación moral de actuar correctamente y aprobar leyes esenciales que protejan a inmigrantes como yo y a nuestras familias”.