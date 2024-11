Famosa cadena minorista en Estados Unidos cierra más 300 tiendas y remata muebles con grandes descuentos

En los últimos años, Estados Unidos ha visto un aumento en el cierre de tiendas minoristas, afectadas por presiones económicas como la inflación y cambios en los hábitos de consumo. Estas empresas, que en su mayoría ofrecen productos asequibles, solían ser un recurso importante para personas con bajos ingresos, incluidos muchos inmigrantes y familias estadounidenses en situación económica vulnerable. El cierre de estas tiendas no solo reduce las opciones de compra de productos necesarios, como muebles y electrodomésticos, sino que también afecta la economía local al eliminar empleos que sustentaban a estas comunidades.

Este fenómeno ha generado incertidumbre para quienes dependen de tiendas minoristas para adquirir productos básicos a precios accesibles. La desaparición de estas cadenas también limita las oportunidades laborales en áreas donde los empleos son cada vez más escasos. Para inmigrantes y ciudadanos de bajos recursos, la falta de opciones accesibles y la pérdida de empleos estables representan desafíos adicionales en su búsqueda por lograr una vida mejor y satisfacer sus necesidades en un entorno económico cada vez más complejo.

Muchas cadenas minoristas están apostando por el comercio electrónico y las tiendas de conveniencia para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. Foto: CSA

¿Cuál es la cadena minorista que remata muebles y electrodomésticos en EE. UU.?

El panorama económico continúa afectando a grandes empresas, y ahora American Freight, una conocida cadena de tiendas de muebles y electrodomésticos, ha anunciado el cierre de sus 328 sucursales en Estados Unidos. Este cierre forma parte del proceso de reestructuración de su empresa matriz, Franchise Group Inc., que ha declarado bancarrota y ha optado por cerrar American Freight como medida para hacer frente a sus dificultades financieras.

Como parte del proceso de cierre, American Freight ha comenzado a liquidar su inventario en todas las tiendas, con descuentos de hasta un 30% en muebles para sala, dormitorio y electrodomésticos, tanto nuevos como usados. Sin embargo, los compradores deben estar atentos, ya que algunos productos en venta pueden estar en condiciones de liquidación, por lo que se aconseja revisar bien los artículos antes de realizar la compra.

¿Por qué American Freight se declaró en quiebra en Estados Unidos?

El cierre de American Freight se debe a una combinación de factores, entre ellos el aumento de la deuda y una disminución constante en las ventas. La empresa buscó amparo en el Capítulo 11 de la ley de bancarrota para iniciar su reestructuración y reducir sus obligaciones financieras. Mientras tanto, otras compañías bajo el ala de Franchise Group Inc., como Pet Supplies Plus, The Vitamin Shoppe y Buddy’s Home Furnishings, continuarán operando tanto en tiendas físicas como en línea, con la expectativa de que estas empresas ayuden a la recuperación financiera del grupo.