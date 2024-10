Trump alababa a Maduro en privado por ser "fuerte" y en público condenaba su dictadura, según exasesora de Casa Blanca

Durante una entrevista con EFE, Olivia Troye, exfuncionaria que ocupó el cargo de asesora principal en seguridad nacional y contraterrorismo durante la gestión de Donald Trump, reveló un aspecto sorprendente sobre el expresidente.

Según Troye, a pesar de las críticas públicas de Trump hacia el gobierno de Nicolás Maduro, en privado elogió al líder venezolano y lo consideró un "hombre fuerte". Este contraste entre la postura pública y privada de Donald Trump respecto a Maduro resulta impactante y arroja luz sobre la complejidad de las relaciones políticas a nivel internacional.

Trump consideraba a Maduro como un "hombre fuerte"

Uno de los aspectos más desconcertantes para la asesora republicana, quien afirmó en la entrevista al citado medio que votará por Kamala Harris en las próximas elecciones, compartió el 'conflicto interno' que vivió durante su tiempo en la Casa Blanca.

"Le he oído hablar de Maduro, él ha apoyado a Maduro. Y yo me quedé confundida en esas juntas, porque me preguntaba: aquí estamos diciendo 'libertad para Venezuela', diciendo todas esas cosas, y aquí está el presidente afirmando que Maduro es fuerte", apuntó Troye.

Trump inició una campaña para las elecciones 2024 contra la inmigración hispana en Estados Unidos. Foto: John Bazemore / Associated Press

La exasesora expresó a EFE la desilusión al observar cómo el presidente parecía más interesado en 'jugar a la política' que en adoptar un enfoque coherente para gobernar. También destacó que esta falta de claridad sobre las políticas hacia Venezuela reflejaba una tendencia más amplia dentro de la administración Trump.

Troye abandonó la Casa Blanca en agosto de 2020, en parte debido a la mala gestión de Trump de la pandemia del COVID-19. En ese momento, ella era la encargada de representar a Mike Pence en el grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre el covid-19 y pudo constatar de primera mano cómo los intereses políticos guiaban la respuesta a la pandemia.

Apenas un mes después, Troye sacudió al Partido Republicano al publicar un video con el grupo 'Votantes republicanos contra Trump' en el que anunciaba que, pese a haberse criado en un hogar católico y con los valores republicanos, iba a votar por el demócrata Joe Biden en las elecciones de 2020.

Olivia Troye perteneció a las filas del Partido Republicano hasta el final de la administración Trump, cuando emprendió un cambio hacia el lado Demócrata. Foto: PBS News.

Olivia Troye critica las políticas antiinmigratorias de Trump

Troye, en su declaración, hizo mención a la retórica antiinmigrante de Trump, la cual impactaba de manera particular en ella debido a que su madre emigró de México y ella creció hablando español en El Paso (Texas), una ciudad fronteriza donde mantenía contacto constante con habitantes de Ciudad Juárez y Chihuahua, al otro lado de la frontera.

"Cuando un presidente utiliza ciertas palabras y se expresa sobre estos temas, las consecuencias se sienten en nuestras comunidades", afirmó. Un claro ejemplo de esto, según relató, fue el tiroteo racista ocurrido en 2019 en el centro comercial Walmart de El Paso, donde perdieron la vida 23 personas. El autor del ataque, un hombre blanco, publicó un manifiesto en el que expresaba su deseo de acabar con la "invasión hispana", utilizando un lenguaje similar al empleado por Trump.

La inmigración ha sido un tema politizado durante la campaña de Trump y Harris en las elecciones 2024. Foto: Difusión.

La tía de Troye, de ascendencia mexicana, al igual que su madre, se encontraba en el centro comercial durante el ataque y, aunque salió ilesa, el corazón de Troye se apretaba al escuchar a Trump referirse a ese incidente en las reuniones de la Casa Blanca. "Era difícil para mí porque estaba viendo al presidente de mi partido hablar de mi comunidad y pensaba en mi tía", explicó.