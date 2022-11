Romeo Santos, anuncia inicio de su gira 2023, en Perú

La espera llegó a su fin. Romeo Santos, el ‘Rey de la Bachata’, eligió Perú para el inicio de su gira mundial, a pedido de sus fanáticos, en una cita programada para el próximo 10 de febrero del 2023 en el Estadio Nacional.

El ganador de Premios Billboard, Premios Juventud, entre muchos otros premios llega con su disco ‘Fórmula, vol3′, el cual cuenta con participaciones de estrellas de la música como Rosalía, Justin Timberlake, Chris Lebrón, Christian Nodal, entre otras figuras y que, además, ha recibido palmas de las críticas por prestigiosos medios como Rolling Stone, The new York Times, The Father, entre otros.

Hay que precisar que la estrella dominicana, lanzó una encuesta a través de sus redes sociales para que sus fanáticos voten por el país donde se iniciaba esta gira, siendo nuestro país el ganador. Y hoy, el artista lanzó un afiche, en sus redes sociales, con el fondo de la bandera peruana y el Estadio Nacional, mostrando su satisfacción de premiar a los peruanos con tan buena noticia.

El artista ganador de innumerables premios, manifestó que durante su ausencia en los escenarios esperó el momento que merecen sus millones de seguidores para preparar un retorno a la altura. Tropimusic, la empresa responsable de su llegada, anunció que el show que prepara Romeo Santos cuenta con un sinfín de sorpresas para sus fanáticos.

La preventa se inicia a partir del 15 de noviembre, a las 10.00 a.m., con un 15% de descuento, con cualquier medio de pago a través de la página de Teleticket.