Guns N’ Roses: revive el concierto de la mítica banda estadounidense en Lima

Por: Jessica Merino

Lima volvió a rockear al ritmo de Guns N’ Roses. La agrupación estadounidense hizo vibrar esta noche el estadio San Marcos con sus mejores éxitos.

"It's so easy" fue la primera canción que tocó Guns N' Roses en su segundo concierto en el Perú. Foto: Jessica Merino/La República

El grupo de rock liderado por Axl Rose, Slash y Duff McKagan brindaron un concierto de más de 2 horas y media (comenzó a las 9.15 p. m. y culminó cerca de la medianoche).

El concierto comenzó con la popular canción “It’s so easy” y prosiguió con otros temas como “You could be mine”, “Civil War” y “Sorry”. Luego de ello, Slash demostró toda su capacidad con la guitarra en un solo que enloqueció al público.

Slash regaló varias uñas de guitarra e hizo una pirueta. Foto: Jessica Merino/La República

La presentación del grupo de rock continuó con “Sweet child o’ mine”, “November rain”, “Knocking on heavens door”, “Nightrain”, “Patience”, “Don’t you cry” y culminó con “Paradise City”.

En acción. Duff McKagan interpretando "Paradise City", última canción del concierto. Foto: Jessica Merino/La República

Cabe resaltar que el concierto de hoy estaba programado para marzo de 2020; no obstante, el inicio de la pandemia de la COVID-19 obligó a que se reprograme el evento que, por fin, hoy pudo darse para la alegría de los aficionados al hard rock.

Las claves

Asistencia. El estadio San Marcos estuvo lleno en un 90% de su capacidad.

El vocalista de Guns N' Roses, Axl Rose, regaló su micrófono al finalizar el concierto. Foto: Jessica Merino/La República

Incidente. Aunque las puertas se abrieron a las 3 p. m., se reportó personas desvanecidas en la cola; sin embargo, se recuperaron y no pasó a daños mayores.

Show. Fanáticos de Guns N’ Roses esperaban que el concierto tenga más luces y adornos visuales; tal como se registró recientemente en la presentación de Coldplay en Lima.