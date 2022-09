Premios Billboard Latino 2022 EN VIVO por Telemundo: hora, canal, ganadores y todo sobre la gala

¡Regresa lo mejor de la música latina! Los Premios Billboard Latinos 2022 deslumbrarán a los millones de fans y lograran encender el escenario del Watsco Center de Miami, Estados Unidos con los mejores temas musicales. En el evento estarán artistas como Camilo, Tini, CNCO y muchos más.

¿Cuándo son los Premios Billboard Latin Music Awards 2022?

La premiación se realizará este jueves 29 de septiembre y además de la ceremonia principal, se transmitirá la alfombra de Premios Billboard, el PreShow.

Los premios Billboard Latin Music Awards 2022 reunirán a loz máximos exponentes de la música latina. Foto: Telemundo

¿Quiénes serán los conductores de los Latin Billboard 2022?

El actor y cantante Jaime Camil y la actriz, productora, activista Kate del Castillo serán los anfitriones del magno evento de los Latin Billboard 2022.

Asimismo, en la ceremonia estarán celebridades como Becky G, Carmen Villalobos, Chiky Bombom, Myrka Dellanos, Natti Natasha y Rauw Alejandro, entre otros.

Jaime Camil y Kate del Castillo serán los conductores de los Premios Billboard de la Música Latina 2022. Foto: Telemundo

¿Quiénes se presentarán en los premios Billboard Latino 2022?

Este año, los premios Billboard Latin Music Awards 2022 contarán con la participación de grandes músicos. Te contamos quiénes se presentarán:

Camilo

Carlos Vives

CNCO

Eslabon Armado

Grupo Firme

Maluma

Pablo López

Pepe Aguilar

Tini

Alejandra Guzmán

Ángela Aguilar

Calibre 50

Elvis Crespo

Farruko

Los Ángeles Azules

Ozuna

Piso 21

¿Cómo votar por los Premios Billboard de la Música Latina 2022?

Hasta el momento la organización del evento no ha revelado cómo votar por tus artistas favoritos, pero puedes seguir la página oficial de los Billboard de la Música Latina 2022 para conocer todos los detalles de la elección de los ganadores.

¿Dónde se realizarán los Premios Billboard Latinos 2022?

Los Premios Billboard de la Música Latina 2022 se desarrollarán en el Watsco Center de Miami y será transmitido en vivo por la señal de Telemundo.

Recinto está ubicado al sur de Florida, en el suroeste del condado de Miami-Dade. Foto: 15 minutos

¿A qué hora son los premios Latin Billboard 2022?

La ceremonia será este 29 de septiembre a las 8 p.m. (hora de Estados Unidos), mientras que en el Perú comenzará a las 7 p.m.

Conoce los horarios para ver los Latin Billboard 2022 en diversos países.

Estados Unidos: 8 p.m. (hora del Este)

8 p.m. (hora del Este) Perú, México, Colombia y Ecuador: 7 p.m.

7 p.m. Costa Rica y Guatemala: 6 p.m.

6 p.m. Venezuela y Bolivia: 8 p.m.

8 p.m. Chile, Argentina y Brasil: 9 p.m.

9 p.m. España: 2 a.m. del viernes 27 de septiembre

¿Cómo ver la alfombra roja?

Alix Aspe, Carlos Adyan, Giselle Blondet, Jessica Carrillo y Rodner Figueroa serán los encargados de conducir la alfombra roja de Premios Billboard”. Podrás vivir el minuto a minuto EN VIVO por Telemundo.

Esta gala brindará por primera vez galardones como Premio Billboard Icono, Premio Billboard Leyenda, entre otros. Foto: Telemundo

¿Cómo ver el El PreShow?Premios Billboard de la Música Latina 2022: canal de transmisión

Por otro lado, El Preshow estará a cargo de Ana Jurka, Andrea Meza, y Freddy Lomeli, y será emitido EN VIVO por la cadena Telemundo.com, pero también estará disponible en Telemundo Entretenimiento en YouTube, y en su cuenta de Twitter.

¿Dónde ver los premios Billboard Latino 2022 EN VIVO ONLINE GRATIS?

La trasmisión de la premiación de los Billboard Latino 2022 estará disponible en la cadena televisiva Telemundo, en la app de Telemundo y el servicio de streaming Peacock.

Finalistas Premios Billboard Latino 2022

¿Cómo ver Telemundo EN VIVO?

La tan ansiada ceremonia estará EN VIVO por el canal Universo de cable hispano de entretenimiento, el servicio de streaming Peacock, la aplicación de Telemundo, y a través de Latinoamérica y el Caribe por Telemundo Internacional.

Billboard Latin Music Awards 2022: lista de nominados

Aquí la lista de nominados de las diferentes categorías de los Billboard Latin Music Awards 2022:

Artista del año / Artist of the year

Bad Bunny

Farruko

Jhayco

Karol G

Rauw Alejandro

Artista del año, debut / Artist of the year, new

Ivan Cornejo

Los gemelos de Sinaloa

Los Lara

Luis R. Conriquez

Yahritza y su esencia

Gira del año / Tour of the year

Bad Bunny

Los Bukis

Maluma

Marc Anthony

Ricky Martin & Enrique Iglesias

Artista crossover del año / Crossover artist of the year

Chris Brown

DJ Khaled

Ed Sheeran

Rvssian

Shawn Mendes

Skrillex

“Hot latin song” Canción del año / Hot latin song of the year

Bad Bunny & Chencho Corleone, “Me porto bonito”

Bad Bunny, “Tití me preguntó”

Bad Bunny, “Yonaguni”

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Farruko, “Pepas”

“Hot latin song” Colaboración vocal del año / Hot latin song of the year, Vocal event

Aventura & Bad Bunny, “Volví”

Bad Bunny & Bomba Estéreo, “Ojitos lindos”

Bad Bunny & Chencho Corleone, “Me porto bonito”

Bad Bunny & Rauw Alejandro, “Party”

Becky G & Karol G, “Mamiii”

“Hot latin songs” Artista del año, masculino / Hot latin songs artist of the year, male

Bad Bunny

Chencho Corleone

Farruko

Jhayco

Rauw Alejandro

“Hot latin songs” Artista del año, femenina / Hot latin songs artist of the year, female

Anitta

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Rosalía

“Hot latin songs” Artista del año, dúo o grupo / Hot latin songs artist of the year, duo or group

Aventura

Calibre 50

Eslabon Armado

Fuerza Regida

Grupo Firme

Canción del año, Latin airplay / Latin airplay song of the year

Aventura & Bad Bunny, “Volví”

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Farruko, “Pepas”

Farruko, Víctor Cárdenas & DJ Adonis, “El incomprendido”

Rauw Alejandro, “Todo de ti”

Canción del año, ventas / Sales song of the year

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Farruko, “Pepas”

J Balvin & Skrillex, “In da getto”

Karol G, “Provenza”

Sebastián Yatra, “Dos oruguitas”

Canción del año, streaming / Streaming song of the year

Bad Bunny & Chencho Corleone, “Me porto bonito”

Bad Bunny, “Tití me preguntó”

Bad Bunny, “Yonaguni”

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Farruko, “Pepas”

“Top latin album” del año / Top latin album of the year

Bad Bunny, Un verano sin ti

Farruko, La 167

J Balvin, Jose

Karol G, KG0516

Rauw Alejandro, Vice Versa

“Top latin albums” artista del año, masculino / Top latin albums artist of the year, male

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Rauw Alejandro

“Top latin albums” artista del año, femenina / Top latin albums artist of the year, female

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Natti Natasha

Rosalía

“Top latin albums” artista del año dúo o grupo / Top latin albums artist of the year, duo or group

Aventura

Calibre 50

Eslabon Armado

Los Bukis

Maná

Artista “Latin Pop” del año, solista / Latin Pop artist of the year, solo

Becky G

Camilo

Enrique Iglesias

Kali Uchis

Sebastián Yatra

Artista “Latin Pop” del año, dúo o grupo / Latin Pop artist of the year, duo or group

Bomba Estéreo

CNCO

Jesse & Joy

Maná

Reik

Canción “Latin Pop” del año / Latin Pop song of the year

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Karol G, “Provenza”

Rauw Alejandro, “Todo De Ti”

Sebastián Yatra, “Tacones Rojos”

Shakira & Rauw Alejandro, “Te Felicito”

Álbum “Latin Pop” del año / Latin Pop album of the year

Becky G, Esquemas

Enrique Iglesias, Final (Vol. 1)

Jay Wheeler, De Mi Para Ti

Rosalía, Motomami

Sebastián Yatra, Dharma

Artista regional mexicano del año, solista / Regional mexican artist of the year, solo